Чорний список Шиндлера: двох топових покеристів не пустили на велику серію в Монте-Карло

Алі Імсірович та Джек Шиндлер влипли у гучний скандал, через що у них виникли проблеми з подальшою грою в покер

Джек Шіндлер (ліворуч) та Алі Імсірович (праворуч)

У квітні в світі покеру розгорівся скандал за участю кращого гравця 2021 року Алі Імсіровича. Боснійця, який минулого року виграв понад 6 мільйонів доларів у покер, викрили у шахрайстві.

Відомий покерист Алекс Фоксен звинуватив Алі у використанні програми RTA, яка допомагає розраховувати ходи. Також Імсіровича звинувачували і в мультиакаунтингу в інтернеті, а також нечесній грі в живих івентах.

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Разом з ним під роздачу потрапив і Джек Шіндлер, якого підозрюють у тому самому. Багато покер-румів внесли гравців у чорний список. Схоже, що санкції торкнулися і Європейського туру покеру, який у ці дні проходить в Монако.

Колишній австрійський покерист Дітріх Фаст на своїй сторінці Twitter заявив, що Імсирович та Шиндлер прилетіли на Лазурний берег і були помічені на пляжі Монако. Втім, жодного з них не зареєстровано в івентах EPT.

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До речі, разом з ними "замазався" і Брін Кенні, що є найуспішнішим покеристом в історії. Мартін Замані заявив, що американець організував секту гравців, де обговорювалося використання заборонених варіантів читерства за столом.