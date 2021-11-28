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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Бразильская красотка едва не порвала европейцев в погоне за браслетом (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
28 ноября, 13:55
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Вивиан Салиба сумела попасть за финальный стол турнира WSOP Europe, однако приз в итоге достался игроку из Швейцарии Эмилю Бисе
Горячая Вивиан Салиба покоряет покерные вершины
Горячая Вивиан Салиба покоряет покерные вершины / Фото: WSOP

В чешском Розвадове 21 ноября стартовала Мировая покерная серия Европы. До 8 декабря WSOP проведет 15 крупных ивентов, в которых по традиции будут разыграны золотые браслеты.

Сегодня ночью подошел к концу третий турнир серии Mini Main Event. Событие с бай-ином 1350 евро собрало аж 1397 входов, что позволило перебить гарантию аж на 600 тысяч.

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Триумфатором ивента стал швейцарец Эмиль Бисе. Ранее покерист уже праздновал успех в Розвадове. В 2018 году он выиграл кольцо на WSOP Circuit в том же казино King's Resort, а через год повторил успех уже в Северной Каролине.

И вот после двух колец Эмилю наконец-то покорился браслет. Вместе с долгожданной наградой Бисе выиграл еще и 250 тысяч евро, доведя свой общий доход от покера до отметки в 663К.

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Также за финальным столом оказалась бразильская красотка Вивиан Салиба. Девушка является одной из немногих неевропейцев, кто активно участвует в серии WSOP Europe. Этой ночью Виви стала богаче на 35 тысяч евро.

Результаты финального стола WSOPE #3 Mini Main Event:

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  1. Эмиль Бисе – 250,1 тыс. евро
  2. Мариус Джиковану – 154,6 тыс. евро
  3. Рольф ван Бруг – 112,4 тыс. евро
  4. Алессандро Пиччьери – 82,6 тыс. евро
  5. Джек Синклэйр – 64,5 тыс. евро
  6. Чиро Перна – 46,3 тыс. евро
  7. Вивиан Салиба – 35,3 тыс. евро
  8. Пабло Финини – 27,2 тыс. евро
  9. Омид Новин – 21,3 тыс. евро

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
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56.4
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Джастин Бономо Джастин Бономо
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3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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