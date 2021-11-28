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Бразильська красуня мало не порвала європейців у гонитві за браслетом (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
28 листопада, 13:55
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Вівіан Саліба зуміла потрапити за фінальний стіл турніру WSOP Europe, проте приз у результаті дістався гравцеві зі Швейцарії Емілю Бісе
Гаряча Вівіан Саліба підкорює вершини покеру.
Гаряча Вівіан Саліба підкорює вершини покеру. / Фото: WSOP

У чеському Розвадові 21 листопада стартувала Світова покерна серія Європи. До 8 грудня WSOP проведе 15 великих івентів, у яких за традицією буде розіграно золоті браслети.

Сьогодні вночі добіг кінця третій турнір серії Mini Main Event. Подія з бай-іном 1350 євро зібрала аж 1397 входів, що дозволило перебити гарантію аж на 600 тисяч.

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Тріумфатором івента став швейцарець Еміль Бісе Раніше покерист уже святкував успіх у Розвадові. У 2018 році він виграв каблучка на WSOP Circuit у тому ж казино King's Resort, а через рік повторив успіх вже в Північній Кароліні.

І ось після двох кілець Емілю нарешті підкорився браслет. Разом із довгоочікуваною нагородою Бісе виграв ще й 250 тисяч євро, довівши свій загальний дохід від покеру до позначки 663К.

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Також за фінальним столом опинилася бразильська красуня Вівіан Саліба. Дівчина є однією з небагатьох неєвропейців, хто бере активну участь у серії WSOP Europe. Цієї ночі Віві стала багатшою на 35 тисяч євро.

Результати фінального столу WSOPE #3 Mini Main Event:

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  1. Еміль Бісе – 250,1 тис. євро
  2. Маріус Джиковану – 154,6 тис. євро
  3. Рольф ван Бруг – 112,4 тис. євро
  4. Алессандро Піччієрі – 82,6 тис. євро
  5. Джек Сінклейр – 64,5 тис. євро
  6. Чиро Перна – 46,3 тис. євро
  7. Вівіан Саліба – 35,3 тис. євро
  8. Пабло Фініні – 27,2 тис. євро
  9. Омід Новін – 21,3 тис. євро

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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