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Тренувалася на квасолі, а тепер запалює у Instagram: фото запальної Вівіан Саліби

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 22:20
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Уродженка Сан-Паулу є найкращою покеристкою Бразилії, підкорюючи не лише картковий світ, а й Instagram
Вівіан Саліба - найкраща покеристка Бразилії
Вівіан Саліба - найкраща покеристка Бразилії / Фото: Instagram Вівіан Саліби

Найуспішнішою бразильською покеристкою є Вівіан Саліба. 28-річна красуня професійно грає з 2014 року, заробивши в "живих" турнірах понад 500 тисяч доларів.

Дівчина розповідає, що грала в покер із сім'єю ще в дитинстві. Тоді Віві замість фішок використовувала квасолю, яку любила. Тому перемоги Саліба відзначала з особливою радістю.

Не дивно, що на професійний покер Віві підсіла завдяки батькові, з яким у 17 років пішла до одного з клубів. Дочекавшись 18-річчя красуня розпочала свою кар'єру, адже тепер їй можна було відвідувати казино.

Перший гучний успіх Вівіан здобула в онлайні, зігравши у фіналі аматорського жіночого турніру під егідою однієї з румов. Одразу після цього Саліба підписала перший контракт із казино у чеському Розвадові, а її популярність стала зростати.

Бразилійка 11 разів потрапляла у призи на турнірах WSOP, де й оформила свій бест-кеш У 2019 році Саліба посіла 4 місце в івенті Crazy Eights отримавши 308 тисяч доларів. Більше половини свого прибутку від покеру! Причому красуня могла опинитися в хедз-апі, пішовши в олл-ін із парою дам, проте нарвалася на двох тузів у суперника.

Звичайно ж, заробити велику славу на одному покері їй було б вкрай важко, але краса Віві зіграла свою справу. Саліба веде активний спосіб життя, займається спортом та йогою, а також не відмовляє собі у медитації.

Крім того, бразилійка активно виставляє фотографії в Instagram, де на неї вже підписано 45,5 тисяч фоловерів. У дівчини на сторінці багато покерного контенту, а також знімки та відео з подорожей, яких у неї багато через бажання частіше грати в покер.

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