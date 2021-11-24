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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

У Чехії стартувала Світова покерна серія Європи. Розклад турнірів та розмір призових

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
24 листопада, 16:15
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На WSOP Europe заплановано 15 золотих браслетів, які будуть розіграні в офлайні у чеському Розвадові
Світова серія покеру в Європі відбувається з 19 листопада по 8 грудня
Світова серія покеру в Європі відбувається з 19 листопада по 8 грудня / Фото: Pokernews

Цієї ночі у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори провели 88 турнірів в офлайн-режимі та ще 10 івентів в онлайні.

Тим часом на вихідних стартувала ще одна серія WSOP, але вже в Європі. Організація за традицією запланувала івенти у чеському Розвадові, де WSOP Europe минає вже четвертий рік поспіль.

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На серію заплановано 15 подій по Безлімітному Холдему, Омаху та Short-Deck, які проходитимуть у готелі King's Resort з 19 листопада по 8 грудня. На відміну від основної WSOP, розрахунок призових та бай-інів відбуватиметься у євро.

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Так, мінімальний бай-ін був уже на першому заході та склав він 350 євро, а ось на останній івент NLH Super High Roller необхідно буде внести 100 тисяч євро. Переможцям вручатимуться такі ж золоті браслети, як і на основний WSOP.

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Ten Gold Bracelets to be Awarded at 2018 World Series of Poker Europe | PokerNews

Головна подія серії триватиме шість днів, а її бай-ін становитиме 10 350 євро. Сумарна гарантія всіх турнірів становитиме понад 11 мільйонів євро. Повний розклад WSOP Europe виглядає так:

ІВЕНТДАТИПОДІЯБАЙ-ІНГАРАНТІЯ
1 19-22.11.2021 NLHE Opener 350 євро300 000 євро
2 20-23.11.8-Handed Pot-Limit Omaha 550 євро200 000 євро
3 22-26.11.Mini Main Event NLH 1 350 євро600 000 євро
4 23-24.11.Pot Limit Omaha 2 000 євро200 000 євро
5 24-29.11.NLH Colossus 550 євро1 000 000 євро
6 25-26.11.PLO/NLH mixed 1 650 євро200 000 євро
7 27-28.11.5K Pot Limit Omaha 5 000 євро150 000 євро
8 28-29.11.Short Deck 2 500 євро200 000 євро
9 29.11.NLH Bounty Hunter 1 100 євро200 000 євро
10 29-30.11.NLH Platinum High Roller 25 000 євро1 000 000 євро
11 30.11.-01.12.NLH 6-Max 1 650 євро200 000 євро
12 01-02.12.8-Game Mix 2 000 євро150 000 євро
13 02-03.12.NLH Diamond High Roller 50 000 євро2 000 000 євро
14 03-08.12.NLH Main Event 10 350 євро5 000 000 євро
15 06-07.12NLH Super High Roller 100 000 євро-

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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