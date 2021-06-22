Битва легенд: Фил Айви и Патрик Антониус сразятся в финале крупного покерного турнира

Сэм Гринвуд и Стив Крук уже получили по 100К призовых, тогда как финалисты разделят между собой еще 600 тысяч долларов

Фил Айви и Патрик Антониус сразятся за главный трофей WPT Heads Up Challenge

Определились финалисты турнира WPT Heads Up Championship, в котором 32 игрока определяют победителя по олимпийской системе. Итоговый призовой фонд ивента – 800 тысяч долларов.

Как и ожидалось, за первое место сразятся Фил Айви и бывший теннисист Патрик Антониус. Финнский покерист сумел пройти на своем пути таких тяжеловесов как Даг Полк и Сэм Гринвуд, однако и при этом экс-соперники Айви выглядят посерьезнее. В первом раунде Фил одолел лучшего немецкого покериста Манига Лозера, затем – американца Энитони Зинно и британского хайроллера Стивена Чидвика.

В полуфинале же Айви одолел главную сенсацию турнира Криса Крука. "Покерный Тайгер Вудс" играл в свое удовольствие и не боялся блефовать. К примеру, имея на флопе старшую карту "десятку" Фил пошел в олл-ин и заставил Крука скинуть карманную пару "двоек".

Финальное сражение обещает быть горячим, ведь Антониус и Айви часто встречались в хедз-апе. Особенно в те времена, когда были официальными лицами Full Tilt Poker. Кроме того, Патрик и Фил сражались в нескольких популярных телешоу (High Stakes Poker и Poker After Dark), а самая известная их битва произошла на Aussie Millions 2012. Тогда Айви вышел победителем, забрав приз в 2 миллиона долларов. Впрочем, Антониус в обиде не остался, выиграв около 1,3 миллиона. Финал WPT Heads Up Championship состоится сегодня.