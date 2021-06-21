Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Путь из тенниса за овальный стол: как Патрик Антониус покорял мир онлайн-покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
21 июня, 20:15
Копировать ссылку
Финнский покерист заработал более 4 миллионов в интернете, хотя его изначальные планы на жизнь никак не были связаны с картами
Патрик Антониус удачно сменил теннис на покер
Патрик Антониус удачно сменил теннис на покер / Фото: Instagram Патрика Антониуса

Вчера Патрик Антониус сумел добыть уверенную победу над Дагом Полком в WPT Heads Up Championship. Однако если вспомнить историю одного из лучших покеристов в мире, за овальным столом его могло и вовсе не быть.

Уроженец Финляндии изначально планировал стать теннисистом, однако серьезная травма спины помешала ему начать профессиональную карьеру с ракеткой в руках. Поработав некоторое время моделью, Патрик сел за покерный стол благодаря своим друзьям, которые познакомили его с карточным миром.

Первым крупным турниром, который Антониус сумел выиграть, стало Главное событие Европейского покерного тура (EPT) в 2005 году. Крупнейшие призовые покорили Патрику три года назад, когда он выиграл более 3 миллионов за второе место на ивенте Super High Roller Bowl China.

Читайте также: "Крестный отец" покера со своей счастливой комбинацией – история выдающегося Дойла Брансона

Впрочем, громче всего Антониус заявил о себе в интернете. Именно в онлайне финн побил рекорд по самому крупному выигранному банку. На турнире по Омахе игрок выиграл за раздачу 1,35 миллиона долларов, собрав две пары королей и "пятерок" (КК-55).

Кроме того, Патрик также принял участие в самом большом банке в истории программы Poker After Dark (561,8 тысячи долларов). Однако в этот раз он оказался проигравшим. Собрав сет из "десяток", финнский игрок уступил Тому Двану, у которого была та же комбинация, но из королей.

К слову, с тем же Дваном Антониус заключил пари, что обыграет его за 50 тысяч раздач, имея фору в бай-ине (полмиллиона против полутора со стороны Тома). Впрочем, обещанное количество рук пара так и не сыграла. Дван и Антониус отыграли почти 40 тысяч раздач и ощутимое преимущество было на стороне Тома (около 2 миллионов долларов).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять