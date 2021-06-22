Битва легенд: Філ Айві та Патрік Антоніус боротимуться у фіналі великого покерного турніру

Визначилися фіналісти турніру WPT Heads Up Championship, у якому 32 гравці визначають переможця за олімпійською системою. Підсумковий призовий фонд івенту – 800 тисяч доларів.
Як і очікувалося, за перше місце змагатимуться Філ Айві та колишній тенісист Патрік Антоніус. Фінський покерист зумів пройти на своєму шляху таких важковаговиків як Даг Полк і Сем Грінвуд, однак і при цьому екс-суперники Айві виглядають серйознішими. У першому раунді Філ здолав найкращого німецького покериста Маніга Лозер, потім – американця Енітоні Зінно та британського хайролера Стівена Чідвіка.
У півфіналі ж Айві здолав головну сенсацію турніру Кріса Крука. "Покерний Тайгер Вудс" грав у своє задоволення і не боявся блефувати. Наприклад, маючи на флопі старшу карту "десятку", Філ пішов в олл-ін і змусив Крука скинути кишенькову пару "двійок".
Фінальне бій обіцяє бути гарячим, адже Антоніус та Айві часто зустрічалися в хедз-апі. Особливо в ті часи, коли були офіційними особами Full Tilt Poker. Крім того, Патрік і Філ билися у декількох популярних телешоу (High Stakes Poker і Poker After Dark), а найвідоміша їх битва відбулася на Aussie Millions 2012. Тоді Айві вийшов переможцем, забравши приз у 2 мільйони доларів. Втім, Антоніус ображеним не залишився, вигравши близько 1,3 мільйона. Фінал WPT Heads Up Championship відбудеться сьогодні.