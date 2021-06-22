Битва легенд: Філ Айві та Патрік Антоніус боротимуться у фіналі великого покерного турніру

Сем Грінвуд і Стів Крук уже отримали по 100К призових, тоді як фіналісти розділять між собою ще 600 тисяч доларів

Філ Айві та Патрік Антоніус битимуться за головний трофей WPT Heads Up Challenge

Визначилися фіналісти турніру WPT Heads Up Championship, у якому 32 гравці визначають переможця за олімпійською системою. Підсумковий призовий фонд івенту – 800 тисяч доларів.

Як і очікувалося, за перше місце змагатимуться Філ Айві та колишній тенісист Патрік Антоніус. Фінський покерист зумів пройти на своєму шляху таких важковаговиків як Даг Полк і Сем Грінвуд, однак і при цьому екс-суперники Айві виглядають серйознішими. У першому раунді Філ здолав найкращого німецького покериста Маніга Лозер, потім – американця Енітоні Зінно та британського хайролера Стівена Чідвіка.

У півфіналі ж Айві здолав головну сенсацію турніру Кріса Крука. "Покерний Тайгер Вудс" грав у своє задоволення і не боявся блефувати. Наприклад, маючи на флопі старшу карту "десятку", Філ пішов в олл-ін і змусив Крука скинути кишенькову пару "двійок".

Фінальне бій обіцяє бути гарячим, адже Антоніус та Айві часто зустрічалися в хедз-апі. Особливо в ті часи, коли були офіційними особами Full Tilt Poker. Крім того, Патрік і Філ билися у декількох популярних телешоу (High Stakes Poker і Poker After Dark), а найвідоміша їх битва відбулася на Aussie Millions 2012. Тоді Айві вийшов переможцем, забравши приз у 2 мільйони доларів. Втім, Антоніус ображеним не залишився, вигравши близько 1,3 мільйона. Фінал WPT Heads Up Championship відбудеться сьогодні.