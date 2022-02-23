Батько наш Магера: украинец выиграл более 33 тысяч долларов в онлайн-турнире

Вчера подошел к концу первый ивент крупной онлайн-серии 888Millions. Бай-ин составил всего 109 долларов, что позволило собрать аж 1509 входов.
Из них 342 составили ребаи, однако это все равно не позволило побить гарантию в 200 тысяч долларов. Не хватило всего 14,9К. За финальный стол вышли 9 игроков из восьми стран, в том числе и украинец.
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Наш соотечественник под ником Maguera успешно прошел финальную стадию и триумфовал в турнире. В хедз-апе украинец одолел соперника из Бразилии Гая Рисерио и заработал 33,7 тысячи долларов.
К слову, четвертое место в ивенте заняла американка Паулина Лелигер. Стримерша под ником NuttedOn875 известна тем, что была забанена на Twitch за публикацию контента откровенного характера.
Результаты турнира 888Millions Event #1:
- Maguera – 33,7 тыс. долларов
- Гай Рисерио – 24 тыс. долларов
- Антон Харман – 18,4 тыс. долларов
- Паулина Лелигер – 13 тыс. долларов
- Txinkue90 – 9,5 тыс. долларов
- RLYZacEfron – 7,6 тыс. долларов
- Mekaljevic – 5,7 тыс. долларов
- LULULLURU – 3,8 тыс. долларов
- KofeBryant – 2,1 тыс. долларов