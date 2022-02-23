Батько наш Магера: українець виграв понад 33 тисячі доларів в онлайн-турнірі

Вчора добіг кінця перший івент великої онлайн-серії 888Millions. Бай-ін становив лише 109 доларів, що дозволило зібрати аж 1509 входів.
З них 342 склали ребаї, проте це все одно не дозволило побити гарантію 200 тисяч доларів. Не вистачило лише 14,9К. За фінальний стіл вийшли 9 гравців із восьми країн, у тому числі й українець.
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Наш земляк під ніком Maguera успішно пройшов фінальну стадію й тріумфував у турнірі. У хедз-апі українець здолав суперника з Бразилії Гая Рісеріо та заробив 33,7 тисячі доларів.
Четверте місце в івенті посіла американка Пауліна Льолігер. Стрімерка під ніком NuttedOn875 відома тим, що була забанена на Twitch за публікацію контенту відвертого характеру.
Підсумки турніру 888Millions Event #1:
- Maguera – 33,7 тис. доларів
- Гай Рісеріо – 24 тис. доларів
- Антон Харман – 18,4 тис. доларів
- Пауліна Лелігер – 13 тис. доларів
- Txinkue90 – 9,5 тис. доларів
- RLYZacEfron – 7,6 тис. доларів
- Mekaljevic – 5,7 тис. доларів
- LULULLURU – 3,8 тис. доларів
- KofeBryant – 2,1 тис. доларів