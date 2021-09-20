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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Резкие Тельцы и рисковые Стрельцы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 сентября, 07:12
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшую неделю для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Азартный гороскоп для любителей покера
Азартный гороскоп для любителей покера / Фото: Getty Images

Уже сегодня стартует 38-ая неделя 2021 года. Игроки в покер уже начинают планировать свое участия в турнирах. Многие покеристы очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

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Поэтому для вас мы подготовили астрологический прогноз на эту неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Не наседайте на крепкий алкоголь, он спутает вам все карты в прямом и переносном смысле. Вино или шампанское – ваш максимум на эту неделю.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

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Телец
Телец / Фото: Сегодня

Получили карманную пару или одномастные карты уже на первой раздаче? Идите в олл-ин не думая! Успех на старте предопределит вашу дальнейшую игру.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Советуем не браться за длинные МТТ-турниры. Поиграйте в кэш-игры или Sit&Go. Вы сможете сэкономить время и на короткой дистанции вам не будет равных.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Ловите натсовый стрит, он позволит вам перевернуть вашу игру и вырваться в лидеры. Особенно внимательно отнеситесь к коннектерам на руках.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Вам стоит отдохнуть от Холдема и разнообразить свою игру. Попробуйте себя в Омахе, изучите правила Блэкджека. Именно там скрывается ваша птица счастья.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Ваша интуиция – залог успеха на эту неделю. Есть плохое предчувствие? Отложите игру в покер на потом. Если же чувствуете эйфорию, флаг вам в руки. Вас будет не одолеть!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Углубите свои теоретические знания, их нехватка может сыграть с вами злую шутку. Определите свои слабые стороны и узнайте у мастеров, как исправить недостатки.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Устройте себе покерный марафон на этой неделе. Не оставляйте дни без игры в покер, ваш кураж поможет вам добиться солидных призовых.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Не бойтесь блефовать и действовать раскованно. Ваша агрессия поможет вам управлять столом и диктовать свои условия игры. Кто не рискует – тот не пьет шампанского!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Отложите игру на конец недели, в будние дни Фортуна будет не на вашей стороне. Займитесь работой и семьей, тогда как на выходных можете выделить время под покер.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Сыграйте со знакомыми вам людьми. Их манера игры будет для вас привычна и вы сможете хорошо прочитать эмоции соперника. Воспользуйтесь этим!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Возьмите горячий чай, усядьтесь поудобнее в кресле или кровати и залетайте в онлайн-турниры. Именно в интернете вас ждет успех, в отличие от офлайна.

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