Азартний гороскоп на вікенд. Різкі Тельці та ризикові Стрільці

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчий тиждень для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Азартний гороскоп для любителів покеру / Фото: Getty Images

Вже сьогодні стартує 38-ий тиждень 2021 року. Гравці в покер вже починають планувати свою участь в турнірах. Багато покеристи дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Тому для вас ми підготували астрологічний прогноз на цей тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не варто насідати на міцний алкоголь, він сплутає вам всі карти в прямому і переносному сенсі. Вино або шампанське – ваш максимум на цей тиждень.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

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Телець / Фото: Сьогодні

Отримали кишенькову пару або одномасні карти вже на першій роздачі? Ідіть в олл-ін не думаючи! Успіх на старті зумовить вашу подальшу гру.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки / Фото: Сьогодні

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Радимо не братися за довгі МТТ-турніри. Пограйте в кеш-ігри або Sit&Go. Ви зможете заощадити час і на короткій дистанції вам не буде рівних.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Ловіть натсовий стріт, він дозволить вам перевернути вашу гру і вирватися в лідери. Особливо уважно поставтеся до коннектерів на руках.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Вам варто відпочити від Холдему та урізноманітнити свою гру. Спробуйте себе в Омасі, вивчіть правила Блекджека. Саме там ховається ваш птах щастя.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Ваша інтуїція – запорука успіху на цей тиждень. Є погане передчуття? Відкладіть гру в покер на потім. Якщо ж відчуваєте ейфорію, прапор вам у руки. Вас буде не здолати!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Поглибте свої теоретичні знання, їх нестача може зіграти з вами злий жарт. Визначте свої слабкі сторони і дізнайтеся у майстрів, як виправити недоліки.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Влаштуйте собі покерний марафон на цьому тижні. Не залишайте дні без гри в покер, ваш кураж допоможе вам домогтися солідних призових.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не бійтеся блефувати і діяти розкуто. Ваша агресія допоможе вам керувати столом і диктувати свої умови гри. Хто не ризикує – той не п'є шампанського!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру на кінець тижня, в будні дні Фортуна буде не на вашому боці. Займіться роботою і сім'єю, тоді як на вихідних можете виділити час під покер.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Зіграйте зі знайомими вам людьми. Їх манера гри буде для вас звичною і ви зможете добре прочитати емоції суперника. Скористайтеся цим!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Візьміть гарячий чай, усядьтесь зручніше в кріслі або ліжку і залітайте в онлайн-турніри. Саме в інтернеті на вас чекає успіх, на відміну від офлайну.