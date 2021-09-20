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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на вікенд. Різкі Тельці та ризикові Стрільці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 вересня, 07:12
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчий тиждень для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Азартний гороскоп для любителів покеру
Азартний гороскоп для любителів покеру / Фото: Getty Images

Вже сьогодні стартує 38-ий тиждень 2021 року. Гравці в покер вже починають планувати свою участь в турнірах. Багато покеристи дуже забобонні, вірять у прикмети та гороскопи.

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Тому для вас ми підготували астрологічний прогноз на цей тиждень! Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємося.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Не варто насідати на міцний алкоголь, він сплутає вам всі карти в прямому і переносному сенсі. Вино або шампанське – ваш максимум на цей тиждень.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

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Телець
Телець / Фото: Сьогодні

Отримали кишенькову пару або одномасні карти вже на першій роздачі? Ідіть в олл-ін не думаючи! Успіх на старті зумовить вашу подальшу гру.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки
Близнюки / Фото: Сьогодні

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Радимо не братися за довгі МТТ-турніри. Пограйте в кеш-ігри або Sit&Go. Ви зможете заощадити час і на короткій дистанції вам не буде рівних.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Ловіть натсовий стріт, він дозволить вам перевернути вашу гру і вирватися в лідери. Особливо уважно поставтеся до коннектерів на руках.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Вам варто відпочити від Холдему та урізноманітнити свою гру. Спробуйте себе в Омасі, вивчіть правила Блекджека. Саме там ховається ваш птах щастя.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Ваша інтуїція – запорука успіху на цей тиждень. Є погане передчуття? Відкладіть гру в покер на потім. Якщо ж відчуваєте ейфорію, прапор вам у руки. Вас буде не здолати!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Поглибте свої теоретичні знання, їх нестача може зіграти з вами злий жарт. Визначте свої слабкі сторони і дізнайтеся у майстрів, як виправити недоліки.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Влаштуйте собі покерний марафон на цьому тижні. Не залишайте дні без гри в покер, ваш кураж допоможе вам домогтися солідних призових.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Не бійтеся блефувати і діяти розкуто. Ваша агресія допоможе вам керувати столом і диктувати свої умови гри. Хто не ризикує – той не п'є шампанського!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру на кінець тижня, в будні дні Фортуна буде не на вашому боці. Займіться роботою і сім'єю, тоді як на вихідних можете виділити час під покер.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Зіграйте зі знайомими вам людьми. Їх манера гри буде для вас звичною і ви зможете добре прочитати емоції суперника. Скористайтеся цим!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Візьміть гарячий чай, усядьтесь зручніше в кріслі або ліжку і залітайте в онлайн-турніри. Саме в інтернеті на вас чекає успіх, на відміну від офлайну.

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