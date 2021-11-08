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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Львы, действуйте агрессивно!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 ноября, 07:02
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Астрологический прогноз для азартных игроков на неделю для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Сегодня стартует вторая неделя ноября. Игроки в покер могут уже начинать планировать участие в турнирах. Многие покеристы суеверны и верят в приметы и гороскопы.

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Поэтому для вас мы подготовили астрологический прогноз на эту неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Займитесь спортом или домашними делами перед игрой. Физическая нагрузка даст вам возможность выплеснуть энергию и с чистой головой подойти к игре.

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ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Принимайте решения более рандомно. От ваших знаний почти ничего не будет зависеть. Даже со старшей картой на флопе у вас есть шанс забрать банк!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

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Интуиция вам подскажет, когда следует пойти в олл-ин. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, рискованная ставка позволит вам удвоиться.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Научитесь читать эмоции соперников и делать соответствующие выводы. Это поможет вам вскрыть их блеф или же определить у них сильную руку.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

На этой неделе вам удачу принесет агрессивная игра за столом. Старайтесь провоцировать соперника, чаще блефовать и идти в олл-ин даже со слабой парой. Успех будет на вашей стороне.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Уделите внимание своей семье и отдохните от покера. Удача будет улыбаться не вам. В крайне случае можете потренироваться в играх с родственниками или друзьями.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Вам часто будут выпадать одномастные карты, но не все из них приведут к сильной комбинации. Играйте по ситуации и вы обязательно поймаете свою комбинацию.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Устройтесь поудобнее в кресле или кровати, вам следует отыграть несколько турниров в онлайне. Сделайте для себя комфортные условия для успеха.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Будьте аккуратными с блефом, ваши эмоции могут выдать планы. Сделайте ставку на сильную руку и не пытайтесь обманывать соперников.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Забудьте об онлайне и сделайте выбор в пользу "живого" покера. Офлайн принесет вам невероятные эмоции и новые знакомства. А призы зависят от вас.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Доверьтесь коннектерам, они станут вашим подспорьем к получению стриту. Поверьте в них и повышайте ставки на еще на префлопе.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Ваш главный козырь на этой неделе – терпение. Успокойтесь и ждите свою карту, она может прийти внезапно и поздно. Главное – не спешить.

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