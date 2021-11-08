Азартний гороскоп на вікенд. Леви, дійте агресивно!

Сьогодні стартує другий тиждень листопада. Гравці в покер можуть починати планувати участь у турнірах. Багато покеристів забобонні та вірять у прикмети й гороскопи.
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Тому для вас ми підготували астрологічний прогноз для цього тижня! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Займіться спортом чи домашніми справами перед грою. Фізичне навантаження дасть вам можливість виплеснути енергію та з чистою головою підійти до гри.
ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня
Приймайте рішення більш рандомно. Від ваших знань майже нічого не залежатиме. Навіть зі старшою карткою на флопі у вас є шанс забрати банк!
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Інтуїція вам підкаже, коли потрібно піти в олл-ін. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, ризикована ставка дозволить вам подвоїтись.
РАК. 22 червня – 22 липня
Навчіться читати емоції суперників та робити відповідні висновки. Це допоможе вам розкрити їх блеф або визначити у них сильну руку.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
На цьому тижні вам удачу принесе агресивна гра за столом. Намагайтеся провокувати суперника, частіше блефувати та йти в олл-ін навіть зі слабкою парою. Успіх буде на вашому боці.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Приділіть увагу своїй сім'ї та відпочиньте від покеру. Удача посміхатиметься не вам. У крайньому випадку можете потренуватися в іграх із родичами чи друзями.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Вам часто випадатимуть одномасні карти, але не всі з них призведуть до сильної комбінації. Грайте за ситуацією і ви обов'язково зловите свою комбінацію.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Влаштуйтеся зручніше у кріслі чи ліжку, вам слід відіграти кілька турнірів в онлайні. Зробіть собі комфортні умови для успіху.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Будьте обережними з блефом, ваші емоції можуть видати плани. Зробіть ставку на сильну руку і не намагайтеся дурити суперників.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Забудьте про онлайн та зробіть вибір на користь "живого" покеру. Офлайн принесе вам неймовірні емоції та нові знайомства. А призи залежать від вас.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Довіртеся коннектерам, вони стануть вашою підмогою для отримання стріту. Повірте в них і підвищуйте ставки ще на префлопі.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Ваш головний козир цього тижня – терпіння. Заспокойтеся і чекайте на свою карту, вона може прийти раптово і пізно. Головне – не поспішати.