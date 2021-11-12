Азартный гороскоп на уик-энд. Красные дни для Весов и королевское везение Стрельцов

Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для игроков в покер

Уже завтра нас ждут выходные, которые плавно подведут нас к экватору ноября. Самое время спланировать свою игру в покер на уик-энд!

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Помочь вам в этом сможет наш гороскоп на неделю. Чего же ждать игрокам за овальным столом в ближайшие дни? Давайте узнавать вместе!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Попробуйте себя в Омахе и Стаде, вам куда чаще будет прилетать нужная комбинация, чем в Холдеме. Освежите правила игры в Омаху и вперед за дело!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Самое время пойти на повышение и сразиться с опытными соперниками. Не бойтесь повышать лимиты, необходимый опыт поможет вам в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Сыграйте на нервах оппонентов и заставьте их чувствовать себя некомфортно за столом. Неприятные словечки, эпатажное поведение, странные звуки – это ваш ключ к успеху!

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Игра в покер принесет вам удовольствие, однако на большой выигрыш не рассчитывайте. Будьте готовы расстаться с банком или же довольствоваться минимальным профитом.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Освободите себе время и запаситесь бодрящим напитком. Вас ждут долгие турниры, которые приведут вас к призам. От алкоголя советуем отказаться, он вам только помешает.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Открывайте ноутбук, запрыгивайте в онлайн и катайте на полную. Ваши эмоции останутся при вас, а это и главное, ведь ваше мастерство принесет вам успех.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Красный цвет будет приносить вам удачу. Не сбрасывайте бубны и червы поспешно, именно таким картам суждено пополнять ваш стек и выводить соперников из игры.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Не позволяйте себе поддаваться провокациям. Сохраняйте полную концентрацию и не реагируйте на слова оппонентов. Ваш ключ к успеху – опыт и знание теории.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вам не раз выпадут карманные короли, поэтому делайте на них ставку. Словите счастливый флоп – и это поможет вам выйти в фавориты турнира.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Вам следует отказаться от агрессивной игры, ведь она не будет приносить вам успеха. Ждите свой шанс и будьте готовы поднимать ставки на сильной комбинации.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Постарайтесь поймать каре, оно не раз будет где-то рядом. Особенно бережно относитесь к карманным парам, ведь удачная раздача поможет вам перевернуть игру. Не упустите свой супершанс!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Не старайтесь играть в онлайне, там ваши задумки не реализуются. Отправляйтесь на живую игру с незнакомыми людьми, их вы сможете удивить и получить с этого профит.