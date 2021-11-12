Азартный гороскоп на уик-энд. Красные дни для Весов и королевское везение Стрельцов

Уже завтра нас ждут выходные, которые плавно подведут нас к экватору ноября. Самое время спланировать свою игру в покер на уик-энд!
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Помочь вам в этом сможет наш гороскоп на неделю. Чего же ждать игрокам за овальным столом в ближайшие дни? Давайте узнавать вместе!
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Попробуйте себя в Омахе и Стаде, вам куда чаще будет прилетать нужная комбинация, чем в Холдеме. Освежите правила игры в Омаху и вперед за дело!
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Самое время пойти на повышение и сразиться с опытными соперниками. Не бойтесь повышать лимиты, необходимый опыт поможет вам в будущем.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Сыграйте на нервах оппонентов и заставьте их чувствовать себя некомфортно за столом. Неприятные словечки, эпатажное поведение, странные звуки – это ваш ключ к успеху!
РАК. 22 июня — 22 июля
Игра в покер принесет вам удовольствие, однако на большой выигрыш не рассчитывайте. Будьте готовы расстаться с банком или же довольствоваться минимальным профитом.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Освободите себе время и запаситесь бодрящим напитком. Вас ждут долгие турниры, которые приведут вас к призам. От алкоголя советуем отказаться, он вам только помешает.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Открывайте ноутбук, запрыгивайте в онлайн и катайте на полную. Ваши эмоции останутся при вас, а это и главное, ведь ваше мастерство принесет вам успех.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Красный цвет будет приносить вам удачу. Не сбрасывайте бубны и червы поспешно, именно таким картам суждено пополнять ваш стек и выводить соперников из игры.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Не позволяйте себе поддаваться провокациям. Сохраняйте полную концентрацию и не реагируйте на слова оппонентов. Ваш ключ к успеху – опыт и знание теории.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Вам не раз выпадут карманные короли, поэтому делайте на них ставку. Словите счастливый флоп – и это поможет вам выйти в фавориты турнира.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Вам следует отказаться от агрессивной игры, ведь она не будет приносить вам успеха. Ждите свой шанс и будьте готовы поднимать ставки на сильной комбинации.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Постарайтесь поймать каре, оно не раз будет где-то рядом. Особенно бережно относитесь к карманным парам, ведь удачная раздача поможет вам перевернуть игру. Не упустите свой супершанс!
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Не старайтесь играть в онлайне, там ваши задумки не реализуются. Отправляйтесь на живую игру с незнакомыми людьми, их вы сможете удивить и получить с этого профит.