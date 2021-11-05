Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
poker
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Фартовые Раки и насыщенные дни для Козерогов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 ноября, 07:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие выходные. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для игроков в покер
Гороскоп для игроков в покер

Начался новый месяц и уже завтра нас ждут первые выходные ноября. Самое время отвлечься от работы и сыграть в покер. Готовы ли вы к испытанию?

Читайте также: Итоги феерического старта International Poker Cup

Реклама

Астрологи дали азартный прогноз на ближайшие выходные. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется лицом и чего ждать в уик-энд за овальным столом!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Реклама

Вам стоит проявить инициативу в игре, иначе удача будет не на вашей стороне. Не бойтесь повышать ставки, чтобы задавить соперников.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Начинайте катать уже вечером, сегодня благоприятный день для игры в карты.

Реклама

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Не тянитесь за журавлем в небе, взять все и сразу не получится. Играйте спокойно, наблюдайте за оппонентами и не принимайте поспешных решений.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Фортуна в эти выходные будет на вашей стороне, так что играйте смелее. Карта дойдет, а соперники в нужный момент сольются. Воспользуйтесь этим!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Отложите игру на выходные, сегодня не лучшее время для покера. Суббота и воскресенье позволят вам подойти полностью готовыми к играм.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Это не ваши дни, за покерным столом вы можете оказаться в минусе. Попробуйте себя в других развлечениях, а карты отложите до следующей недели.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Проанализируйте свои последние игры. Это позволит вам провести работу над ошибками и улучшить свое положение за столом.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Даже с парой тузов будьте осторожны сегодня, вы можете попасть в ловушку. Полагайтесь только на себя и не ждите подарка от Фортуны.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Сыграйте неожиданно для оппонентов, смените привычную вам тактику. Непредсказуемость принесет вам профит и позволит вам добиться крупного успеха.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Уик-энд будет тяжелым и насыщенным, но шансов на успех у вас немало. Не отчаивайтесь при неудачах и идите до конца! Настойчивость сыграет вам на руку.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Играйте смело даже с плохими картами на руках. Оппоненты не захотят ввязываться с вами в игру, так что даже блеф поможет вам подняться.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Пора играть, а не смотреть на других! Практика куда важнее теории, так что берите карты в руки и делайте свое дело. По итогам уик-энда вы окажетесь в плюсе.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять