Азартний гороскоп на вікенд. Фартові Раки та насичені дні для Козерогів

Почався новий місяць і вже завтра на нас чекають перші вихідні листопада. Саме час відволіктися від роботи та зіграти в покер. Чи готові ви до випробування?
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Астрологи дали азартний прогноз на найближчі вихідні. Давайте разом дізнаємося, до кого успіх повернеться обличчям і чого чекати у вікенд за овальним столом!
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Вам варто взяти ініціативу в грі, інакше удача буде не на вашому боці. Не бійтеся підвищувати ставки, щоб задавити суперників.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Починайте катати вже увечері, сьогодні сприятливий день для гри у карти.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Не тягніться за журавлем у небі, взяти все й одразу не вийде. Грайте спокійно, спостерігайте за опонентами та не приймайте поспішних рішень.
РАК. 22 червня – 22 липня
Фортуна в ці вихідні буде на вашому боці, тому грайте сміливіше. Карта дійде, а суперники в потрібний момент зіллються. Скористайтеся цим!
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Відкладіть гру на вихідні, сьогодні не найкращий час для покеру. Субота та неділя дозволять вам підійти повністю готовими до ігор.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Це не ваші дні, за покерним столом ви можете опинитися в мінусі. Спробуйте себе в інших розвагах, а карти відкладіть до наступного тижня.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Проаналізуйте свої останні ігри. Це дозволить вам провести роботу над помилками та покращити своє становище за столом.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Навіть з парою тузів будьте обережні, ви можете потрапити у пастку. Покладайтеся тільки на себе і не чекайте на подарунок від Фортуни.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Зіграйте несподівано для опонентів, змініть звичну тактику. Непередбачуваність принесе вам прибуток і дозволить вам досягти великого успіху.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Вікенд буде важким і насиченим, але шансів на успіх у вас чимало. Не впадайте у відчай при невдачах і йдіть до кінця! Наполегливість зіграє на руку.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Грайте сміливо навіть із поганими картами на руках. Опоненти не захочуть втручатися з вами в гру, тому навіть блеф допоможе вам піднятися.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Час грати, а не дивитися на інших! Практика куди важливіша за теорію, тому беріть карти в руки і робіть свою справу. За підсумками вікенду ви опинитеся в плюсі.