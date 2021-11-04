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Ни одна гарантия не устояла! Итоги феерического старта International Poker Cup

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 19:25
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PokerMatch провел 12 суперивентов, в которых разыграл почти три миллиона гривен между счастливчиками
International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch
International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

В понедельник на PokerMatch стартовала грандиозная серия International Poker Cup. Компания запланировала 84 турнира по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас", которые получили названия в честь крупнейших городов мира.

В первые три дня PokerMatch провел уже 12 турниров, каждый из которых побил изначально объявленную гарантию. Так, рум уже разыграл 2,8 миллиона гривен, раздав их более тысячи игроков, которые попадали в призы.

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Самым ажиотажным событием стал турнир IPC New York PKO в самый первый день серии. Призовой фонд составил 628 тысяч гривен, а победитель турнира fl111 за победу и нокауты заработал 76 с лишним тысяч.

ТурнирПризовой фондПобедительПризовыеНокауты
[IPC] New York NLHE155 340 грнssssunger36 504 грн-
[IPC] New York Omaha PKO131 175 грнeugeneshev10 887 грн13 233 грн
[IPC] New York OFC104 400 грнimbahighjump18 026 грн-
[IPC] New York PKO628 650 грнfl11143 586 грн32 935 грн
[IPC] Dubai NLHE135 360 грнmed56731 809 грн-
[IPC] Dubai Omaha PKO127 125 грнflipwinner10 551 грн16 041 грн
[IPC] Dubai OFC101 250 грнvovan197726 831 грн-
[IPC] Dubai PKO606 150 грнcolossus44 720 грн36 209 грн
[IPC] Bangkok NLHE131 040 грнalehandro9430 794 грн-
[IPC] Bangkok Omaha PKO124 650 грнokkunn10 345 грн10 979 грн
[IPC] Bangkok OFC94 950 грнbetman9525 161 грн-
[IPC] Bangkok PKO554 850 грнband_lv77740 935 грн23 951 грн

На этой неделе участников ожидают еще 16 ивентов, некоторые из них имеют шанс перебить рекордный призовой фонд серии. Сегодня PokerMatch совершит остановку в Сингапуре, где разыграет более 650 тысяч в четырех ивентах. Завтра же покеристов ожидает "визит" в Гонконг и суммарная гарантия 900К.

ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
04.11. (чт)19:00[IPC] Singapore NLHE200 грн125 000 грн
04.11. (чт)19:00[IPC] Singapore Omaha PKO250 грн50 000 грн
04.11. (чт)19:30[IPC] Singapore OFC500 грн80 000 грн
04.11. (чт)20:00[IPC] Singapore PKO500 грн400 000 грн
05.11. (пт)19:00[IPC] Hong Kong NLHE250 грн175 000 грн
05.11. (пт)19:00[IPC] Hong Kong Omaha PKO500 грн100 000 грн
05.11. (пт)19:30[IPC] Hong Kong OFC1 000 грн125 000 грн
05.11. (пт)20:00[IPC] Hong Kong PKO500 грн500 000 грн
06.11. (сб)19:00[IPC] Las Vegas NLHE250 грн175 000 грн
06.11. (сб)19:00[IPC] Las Vegas Omaha PKO500 грн100 000 грн
06.11. (сб)19:30[IPC] Las Vegas OFC1 000 грн125 000 грн
06.11. (сб)20:00[IPC] Las Vegas PKO1 000 грн750 000 грн
07.11. (вс)19:00[IPC] Rome NLHE250 грн175 000 грн
07.11. (вс)19:00[IPC] Rome Omaha PKO500 грн100 000 грн
07.11. (вс)19:30[IPC] Rome OFC1 000 грн125 000 грн
07.11. (вс)20:00[IPC] Rome PKO500 грн500 000 грн

Особенной жаркой обещает стать суббота. PokerMatch приглашает игроков на "путевку" в Лас-Вегас, где в главном ивенте вечера будет разыграно не менее 750 тысяч гривен. Общая ж гарантия за день перевалит за отметку в 1 миллион!

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Кроме того, покер-рум проводит дополнительные акции "Турниромания" и Fantasy Draft, ведет командный лидерборд, а также разыгрывает пять билетов на серию EPT в Праге. Подробно с правилами участия можно ознакомиться на сайте PokerMatch.

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