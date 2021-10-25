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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю. Удача для Близнецов и фартовое число для Козерогов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 октября, 07:35
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшую неделю для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Getty Images

Уже сегодня стартует последняя неделя октября, так что пора планировать свою игру в покер заново. Помочь вам в этом сможет наш гороскоп на неделю. Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте узнавать вместе!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Не употребляйте алкоголь во время игры в покер. Это сделает вас рассеянным и принесет проблемы. Держите себя в руках и сохраняйте концентрацию!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

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Возьмите себя в руки и не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Возбуждение в игре скажется в негативную сторону, поэтому рассчитывайте на свое мастерство, которое вас не подведет.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Не бойтесь играть по-крупному, на этой неделе везение будет на вашей стороне. Если видите стрит-дро или флеш-дро на флопе, повышайте ставки.

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РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на готовые комбинации на флопе. Везение сегодня будет не на вашей стороне, поэтому вы сможете брать только "свои" раздачи.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Вам обязательно стоит сыграть несколько турниров в первой половине недели. В одном из них вас ждет крупный успех, поэтому не бойтесь катать по полной.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Лучше возьмите паузу и понаблюдайте за ивентами со стороны. Куда интереснее смотреть, как кто-то проигрывает, чем самому быть на его месте. Извлекайте уроки из чужих ошибок.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Ваши эмоции – ваши враги. Не проявляйте их за столом даже в случае дикого нефарта. Это выведет вас из равновесия и даст фору соперникам.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Вас ждет успех в конце недели, на выходных. Займитесь работой и освободите себе субботу и воскресенье для игр. Ваша птица счастья прилетит именно в конце октября.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Быстро добивайте соперника, если видите, что у него слабая рука. Даже с помощью блефа или ставок олл-ин у вас получится взять верх над оппонентами.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

На этой неделе ваша цифра – 5. Не сбрасывайте, если у вас на руках "пятерка", она принесет вам удачу. Главное – не оказаться на пятом месте в турнире с четырьмя призовыми.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Вас ждет успех в картах на этой неделе, однако речь явно не о покере. Попробуйте сыграть в блэкджек или преферанс. Разнообразие еще никому не вредило.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Смелая и агрессивная игра поможет вам выиграть немаленькие призовые на этой неделе. Не бойтесь делать "рейз" с парой на руках, соперники не смогут с вами тягаться.

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