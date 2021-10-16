"Как-то посмотрел фильм с Мэлом Гибсоном": история украинского чемпиона мира из Луцка

Михаил Гутый выигрывал золотой браслет на WSOP Europ и триумфовал на многих крупных ивентах, а теперь еще и стал амбассадором PokerMatch

Михаил Гутый - один из лучших покеристов Украины / Фото: PokerMatch

В понедельник PokerMatch представил своего нового амбассадора. Им стал один из лучших украинских покеристов Михаил Гутый.

Игрок известен множеством титулов в крупных ивентах, а также триумфом на WSOP Europe. После подписания контракта с покер-румом Михаил дал обширное интервью изданию poker.ua, в котором рассказал о своей карьере и целях в покере.

Реклама

Как начинал играть в покер. Михаил признался, что впервые подсел на игру в карты благодаря фильму с Мэлом Гибсоном, после чего начал играть в онлайне.

"Я с детства любил соревнования, будь то футбол, киберспорт или просто картишки с отцом. Как-то посмотрел фильм "Мэверик" с Мэлом Гибсоном. Мне очень понравилось то, во что они играли. Захотелось научиться. Тогда я и понятия не имел, что это 5-карточный Дро, а настоящим королем дисциплины сейчас является Техасский Холдем.

Реклама

На одном из покерных сайтов в 2010 году я получил бездепозитный бонус. Прочел самые примитивные стратегии и начал играть. Вскоре я открыл для себя покерный клуб в родном Луцке. Но для студента там было дороговато. Откладывал стипендию и в выходные ходил играть на турниры по 50-100 гривен. Чувствовал, что благодаря онлайну я могу показывать хорошие результаты. И вот в конце 2010 года у нас прошел чемпионат Волыни за сумасшедший для меня тогда бай-ин – 2000 гривен. На него я отобрался через два сателлита. И, как в какой-то сказочной истории, мне удалось его выиграть".

Главный трофей в карьере. В 2018 году Гутому покорился его главный титул – браслет на WSOP Europe в Развадове. Покерист утверждает, что ни в коем случае не пошел бы на сделку, если бы ему предложили отказаться от браслета.

"Самый важный трофей – конечно же, браслет WSOPE. У меня есть опыт, когда я в хедз-апе продал кубок RPT в Минске. Но за браслет играл бы в любом случае, даже если оппонент предложил бы мне первое место по деньгам. А так – не хватает кольца WSOP Circuit. У меня было два проигранных хедз-апа и одно 3-е место в этих событиях. Ну и, конечно, нет кубка с UA Millions. Это вгоняет в тильт! Нужно поработать над 3-max и хедз-апами".

Также игрок рассказал, что его один раз попросили сфотографироваться на улице: "Я не Фил Айви или Даниэль Негреану, чтобы проявлять ко мне интерес. Но однажды в Розвадове люди попросили сфоткаться. Там на большом экране крутили видео с моей победной раздачей".

Реклама

Сборная Украины по матч-покеру. В 2020 году Михаил выиграл Кубок наций вместе со сборной Украины по матч-покеру, а также был признан лучшим игроком турнира. Покерист с теплотой рассказывает об атмосфере в коллективе.

"Играть за сборную, в команде – совсем другие чувства. Покер – это эгоистичная дисциплина, а тут такая ответственность. Но у нас отличный состав и классная атмосфера, поэтому играть – одно удовольствие. Формат матч-покера непривычный, но не просто так мы двукратные чемпионы мира. Разобрались и тут".

В целом же Гутый признается, что играть в Украине ему нравится: "В Украине поля хорошие. Хотелось бы привлечь побольше игроков из-за границы. Сейчас уделю максимум сил, чтобы втащить кубок PokerMatch UA Millions. Хочу популяризировать покер не только в Украине, но и за ее пределами".

Онлайн или офлайн? На этот вопрос у покериста однозначный ответ:

"Конечно, офлайн. За покерными столами встречаю много молодых технически сильных онлайн-игроков. Но из-за нехватки опыта живого покера они не показывают достойных результатов. Люди не понимают все аспекты офлайна, которые выходят за грань лишь одного технического мастерства".

Цели в покере. Михаил поведал, что настроен побывать в Лас-Вегасе, чтобы выступить на Главном событии Мировой серии покера. В этом году у игрока это сделать не получилось.

"Главная мечта – сыграть Main Event WSOP в Лас-Вегасе. После получения браслета я подавался на визу, прямо был уверен, что все пройдет хорошо. Игрокам в покер не отказывают. Видимо, бывает иначе".

Сотрудничество с PokerMatch. Гутый высказал немало лестных слов в адрес покер-рума. Игрок рассказал о сотрудничестве с PokerMatch и назвал основные преимущества компании перед другими румами.

"Я играю в покер 11 лет. И каждый раз за столом хотел показывать, доказывать, что это интеллектуальный спорт, игра мастерства. Я очень рад предоставленной мне возможности осветить это на всю страну. PokerMatch – отличнейший рум для новичков. Есть кэш и турниры для людей с небольшими банкроллами. Соответственно, доступно много возможностей подняться по лимитам.