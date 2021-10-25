Азартний гороскоп на тиждень. Удача для Близнюків та фартове число для Козерогів

Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчий тиждень для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп на тиждень / Фото: Getty Images

Вже сьогодні стартує останній тиждень жовтня, тому час планувати свою гру в покер заново. Допомогти вам в цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не вживайте алкоголь під час гри в покер. Це зробить вас розсіяним і принесе проблеми. Тримайте себе в руках і зберігайте концентрацію!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Візьміть себе в руки і не дозволяйте емоціям взяти над вами верх. Порушення в грі позначиться в негативну сторону, тому розраховуйте на свою майстерність, яке вас не підведе.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Не бійтеся грати по-крупному, на цьому тижні везіння буде на вашому боці. Якщо бачите стріт-дро або флеш-дро на флопі, підвищуйте ставки.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на готові комбінації на флопі. Везіння сьогодні буде не на вашому боці, тому ви зможете брати тільки "свої" роздачі.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Вам обов'язково варто зіграти кілька турнірів в першій половині тижня. В одному з них на вас чекає великий успіх, тому не бійтеся катати по повній.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Краще візьміть паузу і поспостерігайте за івентами з боку. Куди цікавіше дивитися, як хтось програє, ніж самому бути на його місці. Виймайте уроки з чужих помилок.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Ваші емоції – ваші вороги. Не проявляйте їх за столом навіть в разі дикого нефарту. Це виведе вас з рівноваги і дасть фору суперникам.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

На вас чекає успіх в кінці тижня, на вихідних. Займіться роботою і звільніть собі суботу та неділю для ігор. Ваша птах щастя прилетить саме в кінці жовтня.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Швидко добивайте суперника, якщо бачите, що у нього слабка рука. Навіть за допомогою блефу або ставок олл-ін у вас вийде взяти верх над опонентами.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

На цьому тижні ваша цифра – 5. Не скидуйте, якщо у вас на руках "п'ятірка", вона принесе вам удачу. Головне – не опинитися на п'ятому місці в турнірі з чотирма призовими.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

На вас чекає успіх в картах на цьому тижні, проте мова явно не про покер. Спробуйте зіграти в блекджек або преферанс. Різноманітність ще нікому не шкодила.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Смілива та агресивна гра допоможе вам виграти немаленькі призові на цьому тижні. Не бійтеся робити "рейз" з парою на руках, суперники не зможуть з вами змагатися.