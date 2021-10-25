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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на тиждень. Удача для Близнюків та фартове число для Козерогів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 жовтня, 07:35
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на найближчий тиждень для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Getty Images

Вже сьогодні стартує останній тиждень жовтня, тому час планувати свою гру в покер заново. Допомогти вам в цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Не вживайте алкоголь під час гри в покер. Це зробить вас розсіяним і принесе проблеми. Тримайте себе в руках і зберігайте концентрацію!

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

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Візьміть себе в руки і не дозволяйте емоціям взяти над вами верх. Порушення в грі позначиться в негативну сторону, тому розраховуйте на свою майстерність, яке вас не підведе.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Не бійтеся грати по-крупному, на цьому тижні везіння буде на вашому боці. Якщо бачите стріт-дро або флеш-дро на флопі, підвищуйте ставки.

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РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Зробіть ставку на готові комбінації на флопі. Везіння сьогодні буде не на вашому боці, тому ви зможете брати тільки "свої" роздачі.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Вам обов'язково варто зіграти кілька турнірів в першій половині тижня. В одному з них на вас чекає великий успіх, тому не бійтеся катати по повній.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Краще візьміть паузу і поспостерігайте за івентами з боку. Куди цікавіше дивитися, як хтось програє, ніж самому бути на його місці. Виймайте уроки з чужих помилок.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

Ваші емоції – ваші вороги. Не проявляйте їх за столом навіть в разі дикого нефарту. Це виведе вас з рівноваги і дасть фору суперникам.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

На вас чекає успіх в кінці тижня, на вихідних. Займіться роботою і звільніть собі суботу та неділю для ігор. Ваша птах щастя прилетить саме в кінці жовтня.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Швидко добивайте суперника, якщо бачите, що у нього слабка рука. Навіть за допомогою блефу або ставок олл-ін у вас вийде взяти верх над опонентами.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

На цьому тижні ваша цифра – 5. Не скидуйте, якщо у вас на руках "п'ятірка", вона принесе вам удачу. Головне – не опинитися на п'ятому місці в турнірі з чотирма призовими.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

На вас чекає успіх в картах на цьому тижні, проте мова явно не про покер. Спробуйте зіграти в блекджек або преферанс. Різноманітність ще нікому не шкодила.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Смілива та агресивна гра допоможе вам виграти немаленькі призові на цьому тижні. Не бійтеся робити "рейз" з парою на руках, суперники не зможуть з вами змагатися.

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55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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