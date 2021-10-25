Азартний гороскоп на тиждень. Удача для Близнюків та фартове число для Козерогів

Вже сьогодні стартує останній тиждень жовтня, тому час планувати свою гру в покер заново. Допомогти вам в цьому зможе наш гороскоп на тиждень. Чого ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте дізнаватися разом!
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
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Не вживайте алкоголь під час гри в покер. Це зробить вас розсіяним і принесе проблеми. Тримайте себе в руках і зберігайте концентрацію!
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
Візьміть себе в руки і не дозволяйте емоціям взяти над вами верх. Порушення в грі позначиться в негативну сторону, тому розраховуйте на свою майстерність, яке вас не підведе.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Не бійтеся грати по-крупному, на цьому тижні везіння буде на вашому боці. Якщо бачите стріт-дро або флеш-дро на флопі, підвищуйте ставки.
РАК. 22 червня – 22 липня
Зробіть ставку на готові комбінації на флопі. Везіння сьогодні буде не на вашому боці, тому ви зможете брати тільки "свої" роздачі.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Вам обов'язково варто зіграти кілька турнірів в першій половині тижня. В одному з них на вас чекає великий успіх, тому не бійтеся катати по повній.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Краще візьміть паузу і поспостерігайте за івентами з боку. Куди цікавіше дивитися, як хтось програє, ніж самому бути на його місці. Виймайте уроки з чужих помилок.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Ваші емоції – ваші вороги. Не проявляйте їх за столом навіть в разі дикого нефарту. Це виведе вас з рівноваги і дасть фору суперникам.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
На вас чекає успіх в кінці тижня, на вихідних. Займіться роботою і звільніть собі суботу та неділю для ігор. Ваша птах щастя прилетить саме в кінці жовтня.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Швидко добивайте суперника, якщо бачите, що у нього слабка рука. Навіть за допомогою блефу або ставок олл-ін у вас вийде взяти верх над опонентами.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
На цьому тижні ваша цифра – 5. Не скидуйте, якщо у вас на руках "п'ятірка", вона принесе вам удачу. Головне – не опинитися на п'ятому місці в турнірі з чотирма призовими.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
На вас чекає успіх в картах на цьому тижні, проте мова явно не про покер. Спробуйте зіграти в блекджек або преферанс. Різноманітність ще нікому не шкодила.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Смілива та агресивна гра допоможе вам виграти немаленькі призові на цьому тижні. Не бійтеся робити "рейз" з парою на руках, суперники не зможуть з вами змагатися.