Азартный гороскоп на 5 сентября. Тельцы, доверьтесь фартовым картам!

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 5 сентября 2021 года. Стоит ли вам садиться за покерный стол? Давайте узнаем вместе!
Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Терпение – ваш главный козырь. Дождитесь свою карту, она может прийти поздно. Начнете рано поднимать ставки – прогорите.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
5-го числа вам повезет с "пятерками". 55 на руках – отличный повод для олл-ина. Не бойтесь играть смело с такой картой, она сегодня для вас счастливая.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Оторвитесь от компьютера и выйдите в мир. Живая игра в покер принесет вам невероятные эмоции и новые знакомства. Призы? Это зависит от вас.
РАК. 22 июня — 22 июля
Будьте аккуратны с блефом, сегодня ваши эмоции будут читаться достаточно легко. Советуем делать ставку на сильную руку и не пытаться обманывать оппонентов.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Устройтесь поудобнее в кресле или кровати, сегодня вам следует отыграть парочку турниров в онлайне. Создайте себе комфортные условия для успеха.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Вам часто будут выпадать одномастные карты, однако не все из них приведут к флешу. Играйте по ситуации и вы словите свою комбинацию.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Уделите внимание своей семье, ей очень не хватает вас. Можете отдохнуть сегодня от покера, а можете и сыграть в него с родственниками.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Сегодня вам удачу принесет агрессивная игра за столом. Можете провоцировать соперника, часто блефовать и идти в олл-ин со слабой парой. Успех будет за вами.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Научитесь читать эмоции оппонентов и делать выводы. Это поможет вам сегодня вскрыть их блеф или увидеть у них сильную руку.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Ваша интуиция подскажет, когда следует пойти в олл-ин. Слушайте свой внутренний голос и рискованная ставка позволит вам удвоить банк.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Принимайте решения рандомно, от ваших знаний сегодня почти ничего не зависит. Даже с парой двоек на флопе у вас есть шанс забрать банк.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Займитесь спортом или домашними делами перед игрой в покер. Физическая нагрузка позволит вам выплеснуть лишнюю энергию и с чистой головой подойти к игре.