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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Азартний гороскоп на 5 вересня. Тельці, довіртеся фартовим картам!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
5 вересня, 07:13
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Астрологічний прогноз для азартних гравців на неділю. Чого чекати за покерним столом?
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Pexels

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 5 вересня 2021 року. Чи варто вам сідати за покерний стіл? Давайте дізнаємося разом!

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Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен
Овен / Фото: Сьогодні

Терпіння – ваш головний козир. Дочекайтеся свою карту, вона може прийти пізно. Почнете рано підіймати ставки – програєте.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець
Телець / Фото: Сьогодні

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5-го числа вам пощастить з "п'ятірками". 55 на руках – відмінний привід для олл-ін. Не бійтеся грати сміливо з такою картою, вона сьогодні для вас щаслива.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята
Близнята / Фото: Сьогодні

Відірвіться від комп'ютера і вийдіть у світ. Жива гра в покер принесе вам неймовірні емоції та нові знайомства. Призи? Це залежить від вас.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак
Рак / Фото: Сьогодні

Будьте обережні з блефом, сьогодні ваші емоції будуть читатися досить легко. Радимо робити ставку на сильну руку і не намагатися обманювати опонентів.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев
Лев / Фото: Сьогодні

Влаштуйтеся зручніше в кріслі або у ліжку, сьогодні вам слід відіграти кілька турнірів в онлайні. Створіть собі комфортні умови для успіху.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва
Діва / Фото: Pixabay

Вам часто будуть випадати одномасні карти, однак не всі з них приведуть до флешу. Грайте по ситуації і ви зловите свою комбінацію.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези
Терези / Фото: Сьогодні

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Приділіть увагу своїй родині, їй дуже не вистачає вас. Можете відпочити сьогодні від покеру, а можете і зіграти у нього з родичами.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон
Скорпіон / Фото: Сьогодні

Сьогодні вам удачу принесе агресивна гра за столом. Можете провокувати суперника, часто блефувати і йти в олл-ін зі слабкою парою. Успіх буде за вами.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець
Стрілець / Фото: Сьогодні

Навчіться читати емоції опонентів і робити висновки. Це допоможе вам сьогодні розкрити їх блеф або побачити у них сильну руку.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг
Козоріг / Фото: Сьогодні

Ваша інтуїція підкаже, коли слід піти в олл-ін. Слухайте свій внутрішній голос і ризикована ставка дозволить вам подвоїти банк.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій
Водолій / Фото: Сьогодні

Приймайте рішення рандомно, від ваших знань сьогодні майже нічого не залежить. Навіть з парою двійок на флопі у вас є шанс забрати банк.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Займіться спортом або домашніми справами перед грою в покер. Фізичне навантаження дозволить вам виплеснути зайву енергію і з чистою головою підійти до гри.

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