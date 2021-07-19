Тест: як добре ви знаєте покерні абревіатури?

Ще більше проблем у любителів гри виникає при знайомстві з абревіатурами зі світу покеру. "Що означають цей набір букв?" , – запитують здивовано новачки з округленими очима. Насправді все не так складно, як здається. Пропонуємо вам пройти тест і відгадати значення різних абревіатур. Буде нескладно і пізнавально!
Покерні абревіатури. Тест
Згадайте, що означають покерні абревіатури і як розшифровуються
Let'sGo!
1/10
WSOP
World Series of Poker
50
%
World Season of Online Poker
50
%
Women Series of Poker
0
%
Мова про найпопулярнішу серію турнірів – Світову серію покеру
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2/10
BB
Big Blind
100
%
Bench Boost
0
%
Bad Beat
0
%
Мова про велику обов'язкову ставку – біг блайнд
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3/10
WPT
World Poker Time
0
%
World Poker Tour
50
%
World Poker Tournament
50
%
Це Світовий покерний тур – одна з найбільших серій турнірів
Далі
4/10
PCA
Poker of Central America
0
%
Poker Cup of Africa
50
%
Poker Carribean Adventure
50
%
Мова про популярний покерний фестиваль, який PokerStars проводить на Карибах
Далі
5/10
WCOOP
World Cup of Online Poker
100
%
World Cup of Oceania Poker
0
%
Water Closet for Owners of Pokercard
0
%
Саме так називається чемпіонат світу з онлайн-покеру в одному з найбільших покер-румів в інтернеті
Далі
6/10
SCOOP
Spain Cup of Online Poker
50
%
Spring Cup of Online Poker
50
%
Summer Cup of Online Poker
0
%
Мова про серію онлайн-турнірів, яку PokerStars проводить навесні
Далі
7/10
HU
Hearts Union
0
%
Heads-Up
100
%
Helmuth Universe
0
%
Heads-Up – це стадія гри в покер, коли за столом залишаються лише двоє гравців
Далі
8/10
EPT
No-Limit Holdem
100
%
Nuts Low-Hi
0
%
Nine Level House
0
%
Мова про серію покерних турнірів, який проходять в Європі
Далі
9/10
HORSE
Hearts or Spades Event
0
%
House of Rapid Season Event
0
%
Holdem Omaha Razz Stud Eight
100
%
HORSE – вид гри в покер, який включає в себе п'ять дисциплін:
H
old 'em,
O
maha hi-low
R
azz
Seven card S
tud
Seven card stud hi-low split- E
ight or better
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10/10
JT
Junior Tournament
0
%
Jameson Tour
0
%
Jack Ten
100
%
Це банально комбінація з двох карт – валета (Jack) і "десятки" (Ten).
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