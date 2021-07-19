Тест: як добре ви знаєте покерні абревіатури?

Перевірте свої знання і подолайте страхи перед незрозумілим набором літер, який ви зустрічаєте в грі

Покерна термінологія може здатися непростою для новачків. Справді, одна справа розбиратися в назвах комбінацій, а от розуміти професійні терміни, як "тільт" або "апстрік", вже складніше.

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Ще більше проблем у любителів гри виникає при знайомстві з абревіатурами зі світу покеру. "Що означають цей набір букв?" , – запитують здивовано новачки з округленими очима. Насправді все не так складно, як здається. Пропонуємо вам пройти тест і відгадати значення різних абревіатур. Буде нескладно і пізнавально!