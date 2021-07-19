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Тест: як добре ви знаєте покерні абревіатури?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
19 липня, 21:42
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Перевірте свої знання і подолайте страхи перед незрозумілим набором літер, який ви зустрічаєте в грі

Покерна термінологія може здатися непростою для новачків. Справді, одна справа розбиратися в назвах комбінацій, а от розуміти професійні терміни, як "тільт" або "апстрік", вже складніше.

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Ще більше проблем у любителів гри виникає при знайомстві з абревіатурами зі світу покеру. "Що означають цей набір букв?" , – запитують здивовано новачки з округленими очима. Насправді все не так складно, як здається. Пропонуємо вам пройти тест і відгадати значення різних абревіатур. Буде нескладно і пізнавально!

Покерні абревіатури. Тест

Згадайте, що означають покерні абревіатури і як розшифровуються
Let'sGo!
1/10

WSOP

World Series of Poker
50 %
World Season of Online Poker
50 %
Women Series of Poker
0 %
Мова про найпопулярнішу серію турнірів – Світову серію покеру
Далі
2/10

BB

Big Blind
100 %
Bench Boost
0 %
Bad Beat
0 %
Мова про велику обов'язкову ставку – біг блайнд
Далі
3/10

WPT

World Poker Time
0 %
World Poker Tour
50 %
World Poker Tournament
50 %
Це Світовий покерний тур – одна з найбільших серій турнірів
Далі
4/10

PCA

Poker of Central America
0 %
Poker Cup of Africa
50 %
Poker Carribean Adventure
50 %
Мова про популярний покерний фестиваль, який PokerStars проводить на Карибах
Далі
5/10

WCOOP

World Cup of Online Poker
100 %
World Cup of Oceania Poker
0 %
Water Closet for Owners of Pokercard
0 %
Саме так називається чемпіонат світу з онлайн-покеру в одному з найбільших покер-румів в інтернеті
Далі
6/10

SCOOP

Spain Cup of Online Poker
50 %
Spring Cup of Online Poker
50 %
Summer Cup of Online Poker
0 %
Мова про серію онлайн-турнірів, яку PokerStars проводить навесні
Далі
7/10

HU

Hearts Union
0 %
Heads-Up
100 %
Helmuth Universe
0 %
Heads-Up – це стадія гри в покер, коли за столом залишаються лише двоє гравців
Далі
8/10

EPT

No-Limit Holdem
100 %
Nuts Low-Hi
0 %
Nine Level House
0 %
Мова про серію покерних турнірів, який проходять в Європі
Далі
9/10

HORSE

Hearts or Spades Event
0 %
House of Rapid Season Event
0 %
Holdem Omaha Razz Stud Eight
100 %
HORSE – вид гри в покер, який включає в себе п'ять дисциплін:
  • H old 'em,
  • O maha hi-low
  • R azz
  • Seven card S tud
  • Seven card stud hi-low split- E ight or better
Далі
10/10

JT

Junior Tournament
0 %
Jameson Tour
0 %
Jack Ten
100 %
Це банально комбінація з двох карт – валета (Jack) і "десятки" (Ten).
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