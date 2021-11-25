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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Кто ты и откуда? Угадай национальность известного игрока (тест)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 ноября, 15:55
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Предлагаем вам проверить себя на знание популярных покеристов
Тест на знание покерных знаменитостей
Тест на знание покерных знаменитостей

Недавно завершившаяся Мировая серия покера подарила нам много новых чемпионов и интересных имен. В основном покерная элита состоит из американцев.

Это неудивительно, ведь именно в США лучше всего развиты условия для игры в карты и любители покера эмигрируют туда. Тем не менее, немало игроков остаются верны Родине и выступают под ее флагом.

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К тому же, глобализация оказала свое влияние на разрушение стереотипов о фамилиях. К примеру, кто бы мог подумать, что покерист по фамилии Хельмут не является немцем или не из немецкоговорящей страны?

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Или же разве можно предположить, что игрок Мустафа Канит представляет Италию? Это нередкое явление, зачастую в покере фамилия не наталкивает на гражданство игрока.

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Поэтому мы придумали для вас интересный тест на знание покерных знаменитостей (или же просто на интуицию). Предлагаем вам отгадать национальность покериста по его фамилии и имени. Вам будут представлены 10 известных игроков, среди которых не будет ни одного американца. Удачи!

Тест на знание покерных знаменитостей

Отгадайте национальность игроков по их фото и фамилии с именем.
Поехали!
1/10

Даниэль Негреану

Англия
0 %
Канада
50 %
Румыния
50 %
Аргентина
0 %
Самый популярный покерист мира родился в Канаде, а его семья эмигрировала туда из Румынии в прошлом веке.
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2/10

Корай Алдемир

Австрия
100 %
Венгрия
0 %
Турция
0 %
Швеция
0 %
Действующий победитель Main Event WSOP родился в Берлине, однако проживает в Вене и имеет австрийское гражданство.
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3/10

Майкл Аддамо

Израиль
0 %
Бразилия
0 %
Австралия
0 %
Норвегия
100 %
Молодой покерист из Мельбурна навел шороху в этом году, заработав почти 10 миллионов долларов
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4/10

Али Имсирович

Греция
0 %
Египет
0 %
Уругвай
50 %
Босния и Герцеговина
50 %
Восходящая звезда покера имеет американское гражданство, но выступает под флагом родной Боснии и Герцеговины
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5/10

Виктор Малиновский

Украина
0 %
Польша
50 %
Казахстан
50 %
Россия
0 %
Limitless родился в Беларуси, однако уже давно проживает в Польше и получил местное гражданство
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6/10

Федор Хольц

Германия
50 %
Россия
0 %
Швейцария
50 %
Словакия
0 %
Один из самых талантливых игроков в истории тесно связан с Германией, однако его родители очень любили творчество Достоевского. Отсюда и такое имя.
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7/10

Тони Джи

Гонконг
0 %
Канада
0 %
Новая Зеландия
0 %
Литва
100 %
Tony G, в жизни Антанас Гуога, является представителем Литвы
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8/10

Юрий Дзивилевски

Польша
0 %
Бразилия
100 %
Чехия
0 %
Беларусь
0 %
Парень родился и вырос в бедной бразильской семье, а его мама имеет польские корни
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9/10

Патрик Антониус

Ирландия
0 %
Латвия
0 %
Финляндия
100 %
Бельгия
0 %
Несмотря на проживание в США, бывший теннисист Патрик Антониус родился в городе Хельсинки и выступает под финнским флагом.
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10/10

Евгений Качалов

Украина
50 %
Болгария
50 %
Россия
0 %
Азербайджан
0 %
Евгений – самый успешный покерист в истории Украины, один из немногих обладателей браслета WSOP, а также амбассадор крупнейшего рума страны PokerMatch.
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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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