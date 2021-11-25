Кто ты и откуда? Угадай национальность известного игрока (тест)

Предлагаем вам проверить себя на знание популярных покеристов

Тест на знание покерных знаменитостей

Недавно завершившаяся Мировая серия покера подарила нам много новых чемпионов и интересных имен. В основном покерная элита состоит из американцев.

Это неудивительно, ведь именно в США лучше всего развиты условия для игры в карты и любители покера эмигрируют туда. Тем не менее, немало игроков остаются верны Родине и выступают под ее флагом.

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К тому же, глобализация оказала свое влияние на разрушение стереотипов о фамилиях. К примеру, кто бы мог подумать, что покерист по фамилии Хельмут не является немцем или не из немецкоговорящей страны?

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Или же разве можно предположить, что игрок Мустафа Канит представляет Италию? Это нередкое явление, зачастую в покере фамилия не наталкивает на гражданство игрока.

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Поэтому мы придумали для вас интересный тест на знание покерных знаменитостей (или же просто на интуицию). Предлагаем вам отгадать национальность покериста по его фамилии и имени. Вам будут представлены 10 известных игроков, среди которых не будет ни одного американца. Удачи!