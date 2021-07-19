Тест: как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

Проверьте свои знания и преодолейте страхи перед непонятным набором букв, который вы встречаете в игре
Покерная терминология может показаться непростой для новичков. В самом деле, одно дело разбираться в названиях комбинаций, а вот понимать профессиональные термины вроде "тильт" или "апстрик" уже сложнее.
Еще больше проблем у любителей игры возникает при знакомстве с аббревиатурами из мира покера. "Что означают этот набор букв?", – спрашивают недоуменно новички с округленными глазами. На самом деле все не так сложно, как кажется. Предлагаем вам пройти тест и отгадать значения разных аббревиатур. Будет несложно и познавательно!
Покерные аббревиатуры. Тест
Вспомните, что означают покерные аббревиатуры и как расшифровываются
Let'sGo!
1/10
WSOP
World Series of Poker
50
%
World Season of Online Poker
50
%
Women Series of Poker
0
%
Речь о самой популярной серии турниров – Мировой серии покера
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2/10
BB
Big Blind
100
%
Bench Boost
0
%
Bad Beat
0
%
Речь о большой обязательной ставке – биг блайнд
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3/10
WPT
World Poker Time
0
%
World Poker Tour
50
%
World Poker Tournament
50
%
Это Мировой покерный тур – одна из крупнейших серий турниров
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4/10
PCA
Poker of Central America
0
%
Poker Cup of Africa
50
%
Poker Carribean Adventure
50
%
Речь о популярном покерном фестивале, который PokerStars проводит на Карибах
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5/10
WCOOP
World Cup of Online Poker
100
%
World Cup of Oceania Poker
0
%
Water Closet for Owners of Pokercard
0
%
Именно так называется чемпионат мира по онлайн-покеру в одном из крупнейших покер-румов в интернете
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6/10
SCOOP
Spain Cup of Online Poker
50
%
Spring Cup of Online Poker
50
%
Summer Cup of Online Poker
0
%
Речь о серии онлайн-турниров, которую PokerStars проводит весной
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7/10
HU
Hearts Union
0
%
Heads-Up
100
%
Helmuth Universe
0
%
Heads-Up – это стадия игры в покер, когда за столом остаются лишь двое игроков
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8/10
NLH
No-Limit Holdem
100
%
Nuts Low-Hi
0
%
Nine Level House
0
%
Речь о серии покерных турниров, который проходят в Европе
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9/10
HORSE
Hearts or Spades Event
0
%
House of Rapid Season Event
0
%
Holdem Omaha Razz Stud Eight
100
%
HORSE – вид игры в покер, который включает в себя пять дисциплин:
H
old 'em,
O
maha hi-low
R
azz
Seven card S
tud
Seven card stud hi-low split- E
ight or better
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10/10
JT
Junior Tournament
0
%
Jameson Tour
0
%
Jack Ten
100
%
Это банально комбинация из двух карт – валета (Jack) и "десятки" (Ten).
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