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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Тест: как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
19 июля, 21:42
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Проверьте свои знания и преодолейте страхи перед непонятным набором букв, который вы встречаете в игре

Покерная терминология может показаться непростой для новичков. В самом деле, одно дело разбираться в названиях комбинаций, а вот понимать профессиональные термины вроде "тильт" или "апстрик" уже сложнее.

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Еще больше проблем у любителей игры возникает при знакомстве с аббревиатурами из мира покера. "Что означают этот набор букв?", – спрашивают недоуменно новички с округленными глазами. На самом деле все не так сложно, как кажется. Предлагаем вам пройти тест и отгадать значения разных аббревиатур. Будет несложно и познавательно!

Покерные аббревиатуры. Тест

Вспомните, что означают покерные аббревиатуры и как расшифровываются
Let'sGo!
1/10

WSOP

World Series of Poker
50 %
World Season of Online Poker
50 %
Women Series of Poker
0 %
Речь о самой популярной серии турниров – Мировой серии покера
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2/10

BB

Big Blind
100 %
Bench Boost
0 %
Bad Beat
0 %
Речь о большой обязательной ставке – биг блайнд
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3/10

WPT

World Poker Time
0 %
World Poker Tour
50 %
World Poker Tournament
50 %
Это Мировой покерный тур – одна из крупнейших серий турниров
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4/10

PCA

Poker of Central America
0 %
Poker Cup of Africa
50 %
Poker Carribean Adventure
50 %
Речь о популярном покерном фестивале, который PokerStars проводит на Карибах
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5/10

WCOOP

World Cup of Online Poker
100 %
World Cup of Oceania Poker
0 %
Water Closet for Owners of Pokercard
0 %
Именно так называется чемпионат мира по онлайн-покеру в одном из крупнейших покер-румов в интернете
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6/10

SCOOP

Spain Cup of Online Poker
50 %
Spring Cup of Online Poker
50 %
Summer Cup of Online Poker
0 %
Речь о серии онлайн-турниров, которую PokerStars проводит весной
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7/10

HU

Hearts Union
0 %
Heads-Up
100 %
Helmuth Universe
0 %
Heads-Up – это стадия игры в покер, когда за столом остаются лишь двое игроков
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8/10

NLH

No-Limit Holdem
100 %
Nuts Low-Hi
0 %
Nine Level House
0 %
Речь о серии покерных турниров, который проходят в Европе
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9/10

HORSE

Hearts or Spades Event
0 %
House of Rapid Season Event
0 %
Holdem Omaha Razz Stud Eight
100 %
HORSE – вид игры в покер, который включает в себя пять дисциплин:
  • H old 'em,
  • O maha hi-low
  • R azz
  • Seven card S tud
  • Seven card stud hi-low split- E ight or better
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10/10

JT

Junior Tournament
0 %
Jameson Tour
0 %
Jack Ten
100 %
Это банально комбинация из двух карт – валета (Jack) и "десятки" (Ten).
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