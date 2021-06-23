Тест. 10 підступних питань про гру в рулетку

"Червоне – то любов. А чорне? " Перевірте себе, що ви знаєте про найбільш азартну гру людства.

Рулетка казіно / Фото: Getty Images

Рулетка вважається багатьма одною із найпростіших ігор за історію людства. Але, при цьому, однією з найбільш азартних. Здавалося б, на все воля випадку: червоне або чорне, парне чи непарне. Але ця простота – удавана. У рулетці є свої правила (в тому числі і поведінки гравців), тактика і стратегія.

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Ми приготували для вас тест про гру в рулетку. Попереджаємо, просто не буде. Чи ризикнете? У фіналі дізнаєтеся: ким б ви могли стати в казино – справжнім майстром-круп'є або гравцем-невдахою, що програв усе.

Поїхали!