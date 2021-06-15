Ігри розуму: як прадід соліста "Роллінг Стоунз" обіграв казино в рулетку

Чи допоможе наука в грі на гроші проти професіоналів? Чи можна сподіватися лише на удачу? Розповідаємо, як кмітливий англієць мало не розорив казино в Монте-Карло використовуючи свої знання фізики

Азартні ігри є стільки, скільки існує людство. Їх забороняли, піддавали анафемі, але вони незмінно поверталися. Хтось вважає гру на гроші злом, хтось не мислить себе без азарту. Істина, як завжди, десь посередині.

У нашій новій рубриці "Ігри розуму" розповідаємо про випадки, як розумні люди використовували азарт собі на користь.

КАЗИНО ЗАВЖДИ У ВИГРАШІ?

Здавалося б, всім давно відомо, що казино обіграти можна. Адже на колі від рулетки – 37 секторів, один з яких, "зеро" (0), і забезпечує гарантовану перевагу закладу: наприклад, коли гравець ставить на чорне або червоне. В цьому випадку, при попаданні кульки на "зеро", виграш дістається казино.

Вірогідність випадання "зеро" становить 2,7 відсотка. Не так багато, як здається на перший погляд, зате гарантовано. Відповідно, шанси будь-якого гравця виграти завжди менше 50 відсотків. Будь-якого, ну, хай не будь-якого... Розповідаємо, як кмітливість, розум і знання (плюс авантюризм, куди ж без нього) допомогли англійському інженеру залишити казино "з носом".

СЛІДКУЙТЕ ЗА БАЛАНСОМ!

У другій половині XIX століття англієць Джозеф Джаггер (так-так, він далекий предок знаменитого соліста групи "Роллінг Стоунз" Міка Джаггера, "троюрідний прапрадід" або щось типу цього) відправився до Монте-Карло.

Інженер довго, кілька днів поспіль, лише спостерігав за грою в казино, не наважуючись зробити ставку. Спостерігали і шестеро найнятих ним помічників. Про кримінал чи шахрайство не йшлося: вони просто вели статистику виграшних чисел за столом рулетки.

Джаггер звернув увагу на один зі столів. Там відбувалися дивні речі: на відміну від інших столів на ньому набагато частіше, в порівнянні з іншими, випадали числа 7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 28 і 29. Оскільки за іншими столами такої аномалії не спостерігалося, то інженер зробив висновок: колесо рулетки погано збалансоване і має нахил. Відповідно, кулька, дотримуючись закону тяжіння, частіше котиться саме в цю область рулетки.

МИСТЕЦТВО ВЧАСНО ПІТИ

Розумний англієць використовував знання на свою користь і став робити ставки за цим столом. І встиг виграти 80 000 фунтів (7 мільйонів за теперішніх часів), поки власники казино не звернули на нього увагу. Після цього протягом декількох днів вони таємно міняли вночі рулетки на столах, міняли вручну номера секторів. Поки Джозеф Джаггер "помітив, що його помітили", він встиг програти близько 5 000 фунтів. Після чого не став більше спокушати долю, забрав виграш, що залишився, і назавжди покинув Монте-Карло.

Джаггер купив у Йоркширі великий будинок, який коштував йому в 2000 фунтів (оцініть суму виграшу!) А на решту грошей спокійно жив до кінця своїх днів.

Грайте з розумом, підключайте інтелект.