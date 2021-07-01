Ігри розуму: як троє авантюристів зі Східної Європи обставили казино на 1,3 мільйона, і залишилася з грошима, попри арешт

Неймовірна історія однієї недоведеної афери, яка більше схожа на сценарій фільму Гая Річі, але сталася в реальному житті

Гра в рулетку / Фото: Getty Images

Азартні ігри існують стільки, скільки існує людство. Їх забороняли, піддавали анафемі, але вони незмінно поверталися. Хтось вважає гру на гроші злом, хтось не уявлявє себе без азарту. Істина, як завжди десь посередині.

У рубриці "Ігри розуму" розповідаємо про випадки, як розумні люди використовували азарт собі на користь.

МОЯ ГРА – МОЇ ПРАВИЛА?

Кажуть, казино обіграти неможливо в принципі. Пощастити може раз-другий, але зрештою заклад завжди матиме перевагу перед гравцем рівно на 2,7 відсотка (якщо говорити про гру в рулетку). Тобто, за теорією ймовірності, виграти у казино дійсно неможливо. Але це, якщо діяти за правилами. А якщо ці самі правила порушити? І зробити це легально? І разом з тим добре розбиратися в юриспруденції? Тоді – можна, що доводить захоплююча історія, про яку колись обов'язково знімуть кіно. І про яку (пробач, Голлівуд, але ми – перші) "Сьогодні" розповість прямо сьогодні.

CHERCHEZ LA FEMME

В один з березневих днів 2004 року в Лондоні і почалася ця історія.

У лобі престижного готелю Ritz на вулиці Пікаділлі увійшла жінка, яку пізніше анонімні джерела в поліції, у "зливах" газетам типу The Sun, тобто, "жовтій пресі", опишуть словом posh ("шикарна"). Вона відразу попрямувала на 2-й поверх, де знаходилося казино при готелі. Сіла за ігровий стіл з рулеткою. У казино ця дама не бувала вже давненько, хоча свого часу в рідному Будапешті її часто бачили у гральних закладах. До того моменту, поки адміністратори всіх угорських казино не заборонили їй відвідувати заклади. Причина: занадто часто вигравала. Казино має право так робити, але "дискваліфікація" завжди має строк. Зазвичай це виглядає так: до занадто фартового гравця підходить менеджер закладу, і, зі всілякими вибаченнями вимовляє фразу типу "пробачте, ми дуже поважаємо Майстерність у різних сферах, але прямо зараз Ваше перебування в нашому казино є небажаним. Ви можете повернутися через місяць, коли ми зможемо відповідати Вашому рівню майстерності".

І хоча жодних прямих доказів у представників грального бізнесу на руках не було, "мадам Ікс" (ім'я жінки зрештою так і не було оприлюднене, нижче дізнаєтеся, чому) довелося тимчасово змінити гуляш на fish-and-chips, а Дунай на Темзу .

... "Новачкам щастить" – в перший же вечір угорська пані, яку супроводжували двоє друзів з Сербії (хто вони були, і як саме розподілялися ролі в цьому "ансамблі", ніхто так і не дізнався) виграла в рулетку 100 000 фунтів – чимало, як для почину. Але це був лише початок.

ТРІАДА

Наступного вечора тріо повернулося до того ж казино, і цьогь разу їхній "вилов" у грі в рулетку був набагато більшим: 1,2 мільйона фунтів! Трійці гравців феноменально, патологічно (!) щастило протягом всього вечора: кулька рулетки незмінно зупинявся саме у тому секторі, на який ставили наші герої.

Не виплатити виграш казино не може згідно із законом, якщо тільки не зловити шахраїв "за руку". Але і про "фантастичне везіння" заклади зобов'язані в ту ж мить повідомляти в поліцію, згідно із "Законом про азартні ігри", датованим ще 1845 роком (о, стара-добра Англія!). Загалом, згнітивши серце і з кам'яними обличчями співробітники видали щасливчикам на їхню вимогу 300 000 фунтів готівкою, а на решту суми (так майже завжди буває з дуже великим виграшем) виписали чек на пред'явника.

Водночас десь у підсобному приміщенні якийсь інший співробітник казино викликав по телефону поліцію...

ГАДЖЕТИ ЧАСОМ КОРИСНІ

Трійця навіть не встигла вийти з дверей, як була заарештована співробітниками "Скотланд Ярду" за звинуваченням у шахрайстві. Прямо на місці у них під час обшуку вилучили цілу купу мобільних телефонів і лазерний сканер. Після допиту (наші герої всі звинувачення заперечували), "щасливчики" були відпущені під підписку про невиїзд: їх зобов'язали постійно перебувати у готелі до завершення розслідування. Вони і не сперечалися. І після завжди приходили на допити на першу ж вимогу, але ні в чому так і не зізнавалися.

Співробітники "Скотланд Ярду" мали більш-менш струнку версію злочину:

Швидше за все, зловмисники скористалися мобільними телефонами і лазерним сканером, щоб заміряти швидкість руху кульки у котлі рулетки. Оброблена інформація (швидкість, кут, нахил) у ту ж мить же передавалася по Wi-Fi на комп'ютер, який миттєво прораховував, в який саме сектор (конкретне число – занадто, навіть для комп'ютера) зрештою впаде кулька. За мить гравцеві приходила SMS з прогнозованим числом, і у нього залишалося півсекунди-секунда на те, щоб встигнути зробити ставку.

Здавалося б, бери, "висмикуй" зізнання, і готуй звинувачення для суду. Але, по-перше, у "Скотланд Ярду" інший стиль і методи; по-друге, підозрювані продовжували "грати в мовчанку"; по-третє, знайшлася несподівана юридична проблема...

КОНСЕРВАТИЗМ – НЕ ЗАВЖДИ ДОБРЕ

На записах камер з ігрового залу було видно, що трійця користувалася мобільниками, перебуваючи за столом. Але нишпорки дуже швидко дізналися сумну новину: притягнути за шахрайство гастролерів не можна у жодний спосіб!

Річ у тім, що у 2004 році у Великій Британії все ще був чинним той самий закон від 1845 року, в статті 17 якого було чітко записано: "неприпустиме використання в казино будь-яких заборонених предметів". А під такими малися на увазі механізми, що впливають на саму рулетку, її швидкість і т.д. Раніше це були магніти, вантажі, що змінювали нахил рулетки. Але мобільні телефони і сканер жодним чином не впливають на сам механізм, а тому НЕ МОЖУТЬ БУТИ МЕХАНІЗМОМ ШАХРАЙСТВА юридично. Вони просто збирають статистику, а це не заборонене. Разом з тим самі казино (більшість, на той момент) з радістю використовували рекламний наратив, мовляв, "у нас можуть виграти тільки найрозумніші, тільки ті, хто добре прораховують ситуацію ..." Ну, і які тоді можуть бути претензії до прекрасної угорки та двох її компаньйонів, якщо власники казино самі встановили такі правила гри ?!

ТРОЄ У ЧОВНІ, ЯКЩО НЕ РАХУВАТИ ... ГРОШЕЙ

В один із днів слідчі просто здалися: прийшли до підозрюваних до готелю і ... віддали їм конфісковані готівку і чек на суму виграшу, що залишилася. Разом з тим "настійливо порекомендували" терміново залишити Велику Британію, щоб не доводити до депортації. Новоявлені мільйонери (ніхто так ніколи і не дізнався їхніх імен, адже вони не постали перед судом) сперечатися не стали і в ту ж мить відправилися до аеропорту.

... Ким вони були насправді, і що з ними стало після? Цього ніхто досі не знає. Їхні сліди загубилися. Кажуть, через роки, десь на островах Карибського басейну, на якийсь яхті, нібито бачили трьох людей, що підпадають під опис. Але, може брешуть? ..

Отже, який висновок можна зробити з усієї цієї історії: якщо вже граєте, то грайте з розумом, підключайте розум.