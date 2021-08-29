Азартный гороскоп на 29 августа. Агрессивные Львы и аккуратные Овны

Астрологический прогноз для азартных игроков на воскресенье. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 29 августа 2021 года. Давайте вместе узнаем, кому не стоит брать карты в руки, а к кому удача повернется лицом!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Советуем играть аккуратнее. Возможны как удачные полосы, так и провалы. Старайтесь играть надежно, не стоит поднимать ставки, имея на руках неготовую комбинацию.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Тельцам следует играть хладнокровно. Не разгоняйте банк, если неуверенными в своей руке, будьте аккуратны с коллами на ривере.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Попробуйте играть в меру творчески. Трезво оценивайте силу своих рук. Низкую пару стоит разыгрывать аккуратно, а при высоких следует делать серьезный рейз при попадании в сет.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Получив сильную комбинацию, не торопитесь без оглядки делать большую ставку. Сделайте чек, взгляните на флоп и действия оппонента. Вы можете раскусить его блеф!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев / Фото: Сегодня

Львам следует играть агрессивно в подходящие моменты. Можно попробовать выбить фишки блефом, если соперники будут делать чек.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Вас сегодня ждет успех, постарайтесь не подвести Фортуну необдуманными ставками. Даже с плохой рукой вы сможете получить сет или стрит.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

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Непростой день для Весов. Привычные для вас стратегии не пройдут, поэтому поработайте над другими тактиками. Призы для вас сегодня маловероятны.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Советуем хорошо отдохнуть и выспаться, чтобы иметь запас сил для игры. Ваш ивент затянется надолго, поэтому будьте готовы сдерживать эмоции и быть в тонусе.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Сегодня ваша максимальная комбинация – это стрит, выше вам не выпадет. Если видите, что оппоненты могут собрать флеш или фулл-хаус, сбрасывайте карты.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Велика вероятность проиграть большую часть стека с сильной комбинацией (каре или фулл-хаусом). А вот на обычной паре или сете вам сегодня может повезти.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Научитесь в нужный момент сбрасывать карты. Это позволит вам не проиграть много фишек и сохранить их на решающие раздачи. Ваше счастье придет!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Поработайте над теорией и разбором ошибок в прошлых сессиях. Это поможет вам избежать провала сегодня и зацепиться за призы.