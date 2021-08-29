Азартний гороскоп на 29 серпня. Агресивні Леви та обережні Овни

Астрологічний прогноз для азартних гравців на неділю. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 29 серпня 2021 року. Давайте разом дізнаємося, кому не варто брати карти в руки, а до кого удача повернеться обличчям!

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Тест: Як добре ви знаєте покерні абревіатури?

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Радимо грати обережніше. Можливі як вдалі смуги, так і провали. Намагайтеся грати надійно, не варто підіймати ставки, маючи на руках неготову комбінацію.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Тельцям слід грати холоднокровно. Не розганяйте банк, якщо невпевненими у своїй руці, будьте обережні з коллами на рівері.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Спробуйте грати в міру творчо. Тверезо оцінюйте силу своїх рук. Низьку пару варто розігрувати обережно, а при високих слід робити серйозний рейз при попаданні в сет.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Отримавши сильну комбінацію, не поспішайте безоглядно робити велику ставку. Зробіть чек, погляньте на флоп і дії опонента. Ви можете розкусити його блеф!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев / Фото: Сьогодні

Левам слід грати агресивно у відповідні моменти. Можна спробувати вибити фішки блефом, якщо суперники будуть робити чек.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

На вас сьогодні чекає успіх, спробуйте не підвести Фортуну необдуманими ставками. Навіть з поганою рукою ви зможете отримати сет або стріт.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

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Непростий день для Терезів. Звичні для вас стратегії не пройдуть, тому попрацюйте над іншими тактиками. Призи для вас сьогодні малоймовірні.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Радимо добре відпочити та виспатися, щоб мати запас сил для гри. Ваш івент затягнеться надовго, тому будьте готові стримувати емоції та бути в тонусі.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Сьогодні ваша максимальна комбінація – це стріт, вище вам не випаде. Якщо бачите, що опоненти можуть зібрати флеш або фул-хаус, скидайте карти.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Велика ймовірність програти більшу частину стека з сильною комбінацією (каре або фулл-хаусом). А ось на звичайній парі або сеті вам сьогодні може пощастити.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Навчіться в потрібний момент скидати карти. Це дозволить вам не програти багато фішок і зберегти їх на вирішальні роздачі. Ваше щастя прийде!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Попрацюйте над теорією і розбором помилок в минулих сесіях. Це допоможе вам уникнути провалу сьогодні та зачепитися за призи.