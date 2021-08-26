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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на 26 августа. Стрельцы, ваш день настал!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 августа, 07:18
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Астрологический прогноз для азартных игроков на четверг. Чего ждать за овальным столом?
Азартный гороскоп на сегодня
Азартный гороскоп на сегодня / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 26 августа 2021 года. Узнаем вместе, стоит ли брать карты в руки и как вести себя за покерным столом!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Не поддавайтесь искушению выставиться на всё. Велика вероятность проиграться. Ведите себя за столом тише воды ниже травы.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

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Гните свою линию по полной. Если начали повышать ставки, не сбрасывайте карты посреди раздачи. Это позволит вам неплохо заработать.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Доверьтесь своей интуиции, она вас сегодня не подведет. Следуйте своему внутреннему голосу и обязательно окажетесь в призах.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Ракам следует играть в покер в первой половине дня или после обеда. Вечером удача будет не на вашей стороне.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев
Лев / Фото: Сегодня

Инстинкт самосохранения поможет вам сегодня. Если видите, что раздача не идет, не старайтесь блефовать. Спокойный стиль игры принесет вам профит.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Не пытайтесь экспериментировать с разными видами покера. Омаха, Стад, Разз – сегодня там Девам везти не будет. Старый добрый Холдем приведет вас к успеху.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

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Пока Весы не решат сделать крупную ставку, игра будет идти спокойно. Именно ваше решение может в корне изменить ситуацию за столом. Причем не только в вашу пользу.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Ваши шансы на победу сегодня крайне низки. Отвлекитесь от карт и займитесь другим спортом. Выброс энергии позволит вам очиститься перед будущими турнирами.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Не бойтесь рисковать, соперники будут охотно поддерживать вашу ставку даже при плохих картах. Это ваш шанс серьезно подняться!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Быстрый выход в чиплидеры позволит вам вести игру до финального стола. Берите инициативу на себя – и ваши шансы на призы сильно возрастут.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Одномастные карты на руках принесут вам сегодня удачу. Даже если это 2-7. Флеш не раз прилетит вам за сегодня.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Игра будет сегодня не самая приятная. В призы вы можете попасть, но удовольствия от раздач вы не получите. Подумайте дважды, прежде чем садиться за овальный стол.

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Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

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