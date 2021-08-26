Азартний гороскоп на 26 серпня. Стрільці, ваш день настав!

Астрологічний прогноз для азартних гравців на четвер. Чого чекати за овальним столом?

Азартний гороскоп на сьогодні / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартний прогноз на сьогодні, 26 серпня 2021 року. Дізнаємося разом, чи варто брати карти в руки і як вести себе за покерним столом!

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Не піддавайтеся спокусі виставитися на все. Велика ймовірність програти. Поводьтеся за столом тихіше води нижче трави.

ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

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Гніть свою лінію по повній. Якщо почали підвищувати ставки, не скидайте карти посеред роздачі. Це дозволить вам непогано заробити.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

Довіртеся своїй інтуїції, вона вас сьогодні не підведе. Дотримуйтесь свого внутрішнього голосу та обов'язково опинитеся в призах.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Ракам слід грати в покер в першій половині дня або після обіду. Увечері удача буде не на вашому боці.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

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Лев / Фото: Сьогодні

Інстинкт самозбереження допоможе вам сьогодні. Якщо бачите, що роздача не йде, не прагніть блефувати. Спокійний стиль гри принесе вам профіт.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Не намагайтеся експериментувати з різними видами покеру. Омаха, Стад, Разз – сьогодні там Дівам везти не буде. Старий добрий Холдем приведе вас до успіху.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

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Поки Терези не вирішать зробити велику ставку, гра буде йти спокійно. Саме ваше рішення може в корені змінити ситуацію за столом. Причому не тільки в вашу користь.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Ваші шанси на перемогу сьогодні вкрай низькі. Відпочиньте від карт і займіться іншим спортом. Викид енергії дозволить вам очиститися перед майбутніми турнірами.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не бійтеся ризикувати, суперники будуть охоче підтримувати вашу ставку навіть при поганих картах. Це ваш шанс серйозно піднятися!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Швидкий вихід у чіплідери дозволить вам вести гру до фінального столу. Беріть ініціативу на себе – і ваші шанси на призи сильно зростуть.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Одномасні карти на руках принесуть вам сьогодні удачу. Навіть якщо це 2-7. Флеш не раз прилетить вам за сьогодні.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Гра буде сьогодні не найприємніша. В призи ви можете потрапити, але задоволення від роздач ви не отримаєте. Подумайте двічі, перш ніж сідати за овальний стіл.