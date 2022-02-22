Аппетитная няшка из России жестко ответила Путину на желание развязать войну в Украине (фото)

Российская покеристка Дарья Фещенко категорически высказалась против военных действий ее родины против Украины

Дарья Фешенко жестко осудила военные планы президента РФ

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости так называемых "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Эти действия породили жесткую реакцию по всему миру. К примеру, Президент США Джозеф Байден ввел санкции против "ЛДНР". Не остались в стороне и украинские спортсмены.

Реклама

Более того, в шоке от действий Путина и российская покеристка Екатерина Леверская. Свою антипутинскую позицию высказала еще одна красотка из России Дарья Фещенко.

В Stories на своей страничке в Instagram покеристка выложила красноречивую фотографию с двумя девушками в футболках с надписью: "Х*й войне".

Реклама

Отметим, что Дарья является москвичкой и увлекается покером с 12 лет. В интернете она играет под ником ScarlettD. Также Фещенко ведет активную жизнь вне покера.

Реклама

Девушка несколько раз засветилась в роли модели и даже получила ряд титулов в индустрии красоты – Miss Bikini Eurasia, Miss Belarus Eurasia, Miss Tourism Belarus и Miss Personality in Miss Tourism Universe. При этом девушка является и поклонницей футбола.

Особенно она запомнилась в 2012 году, когда приехала в Киев на поединки Евро-2012. Тогда девушка сделала снимки на НСК "Олимпийский" во время матча Украина – Швеция, на которых она нарисовала желтую и синюю полоски на щеках в поддержку нашей команды.

Признание самопровозглашенных "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик ЛДНР". У Байдена заявили, что санкции против "ЛДНР" не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай российского вторжения в Украину.

Реакция Украины и мира

После заявления Путина состоялось заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила Украину, что президент РФ Владимир Путин сейчас реализовывает сценарий 2008 года по вторжению в ее страну, что стоило ей 20% территорий.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал террористические образования. Уже 22 февраля Лондон введет новые санкции против Кремля.

Мировое сообщество расценило произошедшее как акт агрессии против Украины.