Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию 🎤 Кто поедет на Евровидение?
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

"Пи*дец": российская красотка красноречиво отреагировала на признание Путиным "ЛДНР"

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 05:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Екатерина Леверская в шоке от заявления президента РФ, который решил принять резонансное решение
Екатерина Леверская не смогла пройти мимо резонансного заявления президента РФ
Екатерина Леверская не смогла пройти мимо резонансного заявления президента РФ

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости "ЛДНР". Таким образом, страна стала первой в мире, которая одобрила законность существования террористических организаций.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Данные действия породили массу жесткой реакции по всему миру. К примеру, Президент США Джозеф Байден ввел санкции против "ЛДНР". Не остались в стороне и украинские спортсмены.

Реклама

Кроме того, указ о признании территориальных образований решила прокомментировать и одна из самых горячих покеристок России Екатерина Леверская.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала ряд Stories на данную тему. На первом фото Екатерина показала планшет с видеообращением Путина, которое лаконично подписала: "Пи*дец".

Реклама

Также девушка привела цитату президента-агрессора о требованиях в адрес "властей Киева", задав подписчикам вопрос о том, будет ли война.

Реклама

Под конец Леверская поинтересовалась, что будет с Нарышкиным, который предложил присоединить "ЛДНР" к России и тем самым "заспойлерил" дальнейший сценарий Москвы.

Отметим, что покеристка родом из Москвы. По образованию Екатерина химик, однако девушка забросила свою профессию ради покера. Кроме того, Леверская активно путешествует по миру и пропагандирует здоровый образ жизни.

Нет описания фото.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять