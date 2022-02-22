"Пі*дець": російська красуня красномовно відреагувала на визнання Путіним "ЛДНР"

Вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання Росією незалежності ЛДНР. Таким чином, країна стала першою у світі, яка схвалила законність існування терористичних організацій.
"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР" , – прокоментував Путін своє рішення.
Ці дії породили масу жорсткої реакції по всьому світу. Наприклад, Президент США Джозеф Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Не залишилися осторонь і українські спортсмени .
Крім того, указ про визнання територіальних утворень вирішила прокоментувати і одна з найгарячіших покеристок Росії Катерина Леверська.
Далі по темі
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала ряд Stories на цю тему. На першому фото Катерина показала планшет із відеозверненням Путіна, яке лаконічно підписала: "Пі*дець".
Також дівчина навела цитату президента-агресора про вимоги на адресу "влади Києва", поставивши передплатникам питання про те, чи буде війна.
Насамкінець Леверська поцікавилася, що буде з Наришкіним, який запропонував приєднати "ЛДНР" до Росії і тим самим "заспойлерив" подальший сценарій Москви.
Зазначимо, що покеристка родом із Москви. За освітою Катерина хімік, проте дівчина закинула свою професію заради покеру. Крім того, Леверська активно подорожує світом і пропагує здоровий спосіб життя.
Читайте також:
- Росія вводить війська на Донбас: на вулицях помітили колони техніки (відео)
- У РФ опублікували укази про визнання "ЛДНР" (документ)
- "Це агресія": реакція світу на фарс Путіна з "ЛДНР"
- У Кремлі відповіли, які кордони намалювали для "ЛДНР"
- Оборона "ЛДНР" на 10 років: що написано у договорі Путіна з ОРДЛО