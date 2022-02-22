Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Апетитна няшка з Росії жорстко відповіла Путіну на бажання розв'язати війну в Україні (фото)

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 11:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська покеристка Дар'я Фещенко категорично висловилася проти воєнних дій її батьківщини проти України
Дар'я Фешенко жорстко засудила військові плани президента РФ
Дар'я Фешенко жорстко засудила військові плани президента РФ

У понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін підписав указпро визнання Росією незалежності так званих "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР" , – прокоментував Путін своє рішення.

Ці дії породили жорстку реакцію у всьому світі. Наприклад, Президент США Джозеф Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Не залишилися осторонь і українські спортсмени.

Реклама

Більше того, в шоці від дій Путіна та російська покеристка Катерина Леверська. Свою антипутинську позицію висловила ще одна красуня із Росії Дар'я Фещенко.

У Stories на своїй сторінці в Instagram покеристка виклала промовисту фотографію з двома дівчатами у футболках з написом: "Х*й війні".

Реклама

Зазначимо, що Дарина є москвичкою і захоплюється покером з 12 років. В інтернеті вона грає під ніком ScarlettD. Також Фещенко веде активне життя поза покером.

Реклама

Дівчина кілька разів засвітилася в ролі моделі і навіть здобула низку титулів в індустрії краси – Miss Bikini Eurasia, Miss Belarus Eurasia, Miss Tourism Belarus та Miss Personality in Miss Tourism Universe. При цьому дівчина є й шанувальницею футболу.

Особливо вона запам'яталася 2012 року, коли приїхала до Києва на поєдинки Євро-2012. Тоді дівчина зробила знімки на НСК "Олімпійський" під час матчу Україна – Швеція, на яких вона намалювала жовту та синю смужки на щоках на підтримку нашої команди.

Визнання самопроголошених "ЛДНР"

Реакція України та світу

Після заяви Путіна відбулося засідання Ради національної безпеки України, на якій секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії.

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням "ЛДНР".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі попередила Україну, що президент РФ Володимир Путін зараз реалізовує сценарій 2008 року щодо вторгнення до її країни, що коштувало їй 20% територій

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін визнав терористичні утворення. Вже 22 лютого Лондон запровадить нові санкції проти Кремля.

Світова спільнота розцінила подію як акт агресії проти України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти