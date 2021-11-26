Апеннины, празднуйте! Представитель Италии впервые за 7 лет стал чемпионом Мировой серии покера

23 ноября в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера. WSOP проходила более полутора месяцев, определив владельцев 88 золотых браслетов.
На этом организация останавливаться не намерена и до конца года проведет еще серию в Европе. На выходных в чешском городе Розвадов стартовала WSOP Europe, в ходе которой разыгрывается 15 золотых браслетов. И уже успели определиться первые чемпионы.
В дебютном ивенте 2021 NLHE Opener был самый низкий бай-ин 350 евро, что позволило собрать поле из 1789 входов. Гарантию в 300 тысяч перебили с большим запасом, призовой фонд турнира составил 535 тысяч евро.
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Триумфатором турнира стал игрок из Италии Антонелло Ферраюоло. Парень начинал финалку со средним стеком, но сумел удачно отыграть несколько крупных раздач и подойти к хедз-апу явным фаворитом. В дуэли Антонелло оказался сильнее немца Левена Эфе.
Это не только первый браслет для Ферраюоло в карьере, но и долгожданный триумф для всей Италии, чьи представители не становились чемпионом WSOP с 2015 года.
Результаты финального стола WSOPE #1 2021 NLHE Opener:
- Антонелло Ферраюоло – 87,9 тыс. евро
- Левен Эфе – 58,2 тыс. евро
- Ион Табакару – 45,5 тыс. евро
- Габриэль Неделчу – 26,1 тыс. евро
- Логи Лаксдал – 19,6 тыс. евро
- Роберто Бизай – 14,8 тыс. евро
- Гал Авив – 11,2 тыс. евро
- Мариус Джиковану – 8,8 тыс. евро
- Энди Шлегель – 6,9 тыс. евро
Отметим, что в призах оказались сразу семеро украинцев. Особенно стоит отметить Владимира Легкого, который вылетел в шаге от финального стола. Некоторое время украинец шел чиплидером, но неудачно пошел в олл-ин с К5. Результаты наших соотечественников в данном ивенте следующие:
- 10 место – Владимир Легкий (5,4 тыс. евро)
- 102 место – Сергей Мокан (749 евро)
- 125 место – Анатолий Сухаренко (749 евро)
- 129 место – Сергей Сорока (701 евро)
- 173 место – Юрий Кондрат (664 евро)
- 227 место – Денис Федоренко (531 евро)
- 229 место – Ренат Богданов (531 евро)