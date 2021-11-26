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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Апеннины, празднуйте! Представитель Италии впервые за 7 лет стал чемпионом Мировой серии покера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
26 ноября, 15:30
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Антонелло Ферраюоло стал первым чемпионом WSOP Europe, а в призах оказалось аж семеро покеристов из Украины
Антонелло Ферраюоло принес Италии долгожданный браслет WSOPE
Антонелло Ферраюоло принес Италии долгожданный браслет WSOPE / Фото: WSOP

23 ноября в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера. WSOP проходила более полутора месяцев, определив владельцев 88 золотых браслетов.

На этом организация останавливаться не намерена и до конца года проведет еще серию в Европе. На выходных в чешском городе Розвадов стартовала WSOP Europe, в ходе которой разыгрывается 15 золотых браслетов. И уже успели определиться первые чемпионы.

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В дебютном ивенте 2021 NLHE Opener был самый низкий бай-ин 350 евро, что позволило собрать поле из 1789 входов. Гарантию в 300 тысяч перебили с большим запасом, призовой фонд турнира составил 535 тысяч евро.

Триумфатором турнира стал игрок из Италии Антонелло Ферраюоло. Парень начинал финалку со средним стеком, но сумел удачно отыграть несколько крупных раздач и подойти к хедз-апу явным фаворитом. В дуэли Антонелло оказался сильнее немца Левена Эфе.

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Это не только первый браслет для Ферраюоло в карьере, но и долгожданный триумф для всей Италии, чьи представители не становились чемпионом WSOP с 2015 года.

Результаты финального стола WSOPE #1 2021 NLHE Opener:

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  1. Антонелло Ферраюоло – 87,9 тыс. евро
  2. Левен Эфе – 58,2 тыс. евро
  3. Ион Табакару – 45,5 тыс. евро
  4. Габриэль Неделчу – 26,1 тыс. евро
  5. Логи Лаксдал – 19,6 тыс. евро
  6. Роберто Бизай – 14,8 тыс. евро
  7. Гал Авив – 11,2 тыс. евро
  8. Мариус Джиковану – 8,8 тыс. евро
  9. Энди Шлегель – 6,9 тыс. евро

Отметим, что в призах оказались сразу семеро украинцев. Особенно стоит отметить Владимира Легкого, который вылетел в шаге от финального стола. Некоторое время украинец шел чиплидером, но неудачно пошел в олл-ин с К5. Результаты наших соотечественников в данном ивенте следующие:

  • 10 место – Владимир Легкий (5,4 тыс. евро)
  • 102 место – Сергей Мокан (749 евро)
  • 125 место – Анатолий Сухаренко (749 евро)
  • 129 место – Сергей Сорока (701 евро)
  • 173 место – Юрий Кондрат (664 евро)
  • 227 место – Денис Федоренко (531 евро)
  • 229 место – Ренат Богданов (531 евро)

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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