Апенніни, святкуйте! Представник Італії вперше за 7 років став чемпіоном Світової серії покеру

Антонелло Ферраюоло став першим чемпіоном WSOP Europe, а у призах опинилося аж семеро покеристів з України.

Антонелло Ферраюоло приніс Італії довгоочікуваний браслет WSOPE / Фото: WSOP

23 листопада у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру. WSOP проходила понад півтора місяця, визначивши власників 88 золотих браслетів.

На цьому організація не має наміру зупинятися і до кінця року проведе ще серію в Європі. На вихідних у чеському місті Розвадов стартувала WSOP Europe, під час якої розігрується 15 золотих браслетів І вже встигли визначитись перші чемпіони.

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У дебютному івенті 2021 NLHE Opener був найнижчий бай-ін 350 євро, що дозволило зібрати поле із 1789 входів. Гарантію 300 тисяч перебили з великим запасом, призовий фонд турніру склав 535 тисяч євро.

Тріумфатором турніру став гравець із Італії Антонелло Ферраюоло. Хлопець починав фіналку із середнім стеком, але зумів вдало відіграти кілька великих роздач та підійти до хедз-апу явним фаворитом. У дуелі Антонелло виявився сильнішим за німця Левена Ефе.

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Це не лише перший браслет для Ферраюоло в кар'єрі, а й довгоочікуваний тріумф для всієї Італії, представники яких не ставали чемпіоном WSOP з 2015 року.

Результати фінального столу WSOPE #1 2021 NLHE Opener:

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Антонелло Ферраюоло – 87,9 тис. євро Левен Ефе – 58,2 тис. євро Іон Табакару – 45,5 тис. євро Габріель Неделчу – 26,1 тис. євро Логи Лаксдал – 19,6 тис. євро Роберто Бізай – 14,8 тис. євро Гал Авів – 11,2 тис. євро Маріус Джиковану – 8,8 тис. євро Енді Шлегель – 6,9 тис. євро

Зазначимо, що у призах опинилися одразу семеро українців. Особливо варто відзначити Володимира Легкого, який вилетів за крок від фінального столу. Деякий час українець ішов чіплідером, але невдало пішов у олл-ін з К5. Результати наших співвітчизників у цьому івенті такі: