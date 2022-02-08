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"Ангел Петр" в огне! Лучший игрок января продолжает разрывать соперников в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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8 февраля, 19:24
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Покерист Ник Петранджело выиграл уже третий ивент в 2022 году, победив на PokerGo Cup. Его доход за это время перевалил за 2 миллиона
Ник Петранджело заработал уже более двух миллионов в 2022 году
Ник Петранджело заработал уже более двух миллионов в 2022 году / Фото: Pokeroff

Этой ночью на серии PokerGo Cup подошел к концу пятый ивент. Данная хайроллерская серия организована стриминговой платформой PokerGo и насчитывает 15 топ-событий с бай-ином от 10К до 100 тысяч долларов.

Пять турниров уже позади. Последний из них со взносом 25 тысяч завершился недавно и собрал 41 игрока. В призах оказались всего шестеро участников, добравшихся до финального стола.

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Пятое итоговое место занял лучший игрок 2021 года Али Имсирович, получив 82 тысячи долларов. А вот триумфатором ивента стал пока что самый успешный покерист уже этого года Ник Петранджело.

Ник Петранджело разрывает хайроллеров в Лас-Вегасе

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В середине января уроженец Массачусетса за два дня выиграл более 1,5 миллиона долларов, а теперь стал победителем на PokerGo Cup. Обыграв в хедз-апе Билла Кляйна, Ник завоевал 369К и вышел на 24 место в рейтинге All Time Money List. Всего за офлайн-карьеру Петранджело заработал 23,4М.

Результаты финального стола PokerGo Cup 05:

  1. Ник Петранджело – 369 тыс. долларов
  2. Билл Кляйн – 246 тыс. долларов
  3. Ник Шульман – 164 тыс. долларов
  4. Шон Винтер – 112,7 тыс. долларов
  5. Али Имсирович – 82 тыс. долларов
  6. Даррен Элиас – 51,3 тыс. долларов

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