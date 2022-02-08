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400 тысяч за два дня! Покерист из Колорадо взял реванш у обидчика всего спустя сутки

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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8 февраля, 16:16
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Позавчера Джереми Осмус уступил в хедз-апе Джейку Шиндлеру на PokerGo Cup, однако уже на следующий день выиграл более дорогой ивент
Джереми Осмус выиграл четвертый ивент серии PokerGo Cup
Джереми Осмус выиграл четвертый ивент серии PokerGo Cup / Фото: Pokeroff

Продолжается хайроллерская серия PokerGo Cup, которая проходит в Лас-Вегасе при поддержке популярной стриминговой платформой PokerGo. Организаторы наметили 15 топ-турниров с лучшими игроками планеты с бай-инами от 10К до 100К долларов.

Вчера подошел к концу четвертый ивент серии, вход в который стоил 15 тысяч. На него собралось аж 65 игроков, что позволило нарастить призовой фонд почти до миллиона (975К).

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Призерами оказались 10 игроков, среди которых были Алекс Фоксен, Джейк Шиндлер, Стив Золотов и Джастин Салиба. Третье место в турнире занял один из самых успешных покеристов в истории Кэри Катц. Американец также является основателем платформы PokerGo.

Победа же наконец-то досталась Джереми Осмусу. В третьем турнире серии покерист из Колорадо проиграл в хедз-апе Шиндлеру, однако вчера оказался на высоте.

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Jeremy Ausmus

Главным фактором успеха Джереми стала раздача в начале финалки, когда он с ТТ пошел в олл-ин и получил колл от Салибы (JJ) и Лониса (АА). Удача улыбнулась Осмусу уже на флопе, подарив долгожданную "десятку".

В хедз-ап покерист входил с двукратным отставанием от Брока Уилсона, но несколько агрессивных действий позволили ему триумфовать и заработать 263К. Всего за карьеру Осмус уже успел заработать более 11 миллионов долларов.

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Результаты финального стола PokerGo Cup 04:

  1. Джереми Осмус – 263 тыс. долларов
  2. Брок Уилсон – 195 тыс. долларов
  3. Кэри Катц – 127 тыс. долларов
  4. Билл Кляйн – 97 тыс. долларов
  5. Джастин Салиба – 78 тыс. долларов
  6. Джесси Лонис – 58 тыс. долларов

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