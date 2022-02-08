400 тисяч за два дні! Покерист з Колорадо взяв реванш у кривдника лише через добу

Позавчора Джеремі Осмус поступився в хедз-апі Джейку Шіндлеру на PokerGo Cup, проте вже наступного дня виграв дорожчий івент

Джеремі Осмус виграв четвертий івент серії PokerGo Cup / Фото: Pokeroff

Триває хайролерська серія PokerGo Cup, яка проходить у Лас-Вегасі за підтримки популярної стрімінгової платформи PokerGo. Організатори намітили 15 топ-турнірів із найкращими гравцями планети з бай-інами від 10К до 100К доларів.

Вчора добіг кінця четвертий івент серії, вхід до якого коштував 15 тисяч. На нього зібралося аж 65 гравців, що дозволило наростити призовий фонд майже до мільйона (975К).

Реклама

Читайте також: Двом росіянам вдалося відскочити від неминучого фіаско (відео)

Призерами виявились 10 гравців, серед яких були Алекс Фоксен, Джейк Шіндлер, Стів Золотов та Джастін Саліба. Третє місце у турнірі посів один із найуспішніших покеристів в історії Кері Катц. Американець також є фундатором платформи PokerGo.

Перемога ж нарешті дісталася Джеремі Осмусу. У третьому турнірі серії покерист із Колорадо програв у хедз-апі Шіндлеру, проте вчора опинився на висоті.

Реклама

Головним фактором успіху Джеремі стала роздача на початку фіналу, коли він з ТТ пішов у олл-ін та отримав кол від Саліби (JJ) та Лоніса (АА). Успіх усміхнувся Осмусу вже на флопі, подарувавши довгоочікувану "десятку".

У хедз-ап покерист входив з дворазовим відставанням від Брока Вілсона, але кілька агресивних дій дозволили йому тріумфувати і заробити. Загалом за кар'єру Осмус уже встиг заробити понад 11 мільйонів доларів.

Реклама

Результати фінального столу PokerGo Cup 04: