1,5 миллиона за два дня! Как американский "феникс" вытащил себя из мертвой ситуации

Ник Петранджело оставался лишь с одним большим блайндом за дорогим турниром, однако сумел в итоге триумфовать сразу в двух ивентах

Ник Петранджело разрывает хайроллеров в Лас-Вегасе / Фото: Pokernews

Позавчерашний день стал одним из самых ярких в карьере американского хайроллера Ника Петранджело. Покерист является одним из самых успешных игроков в истории (26 место), заработав за карьеру более 22 миллионов долларов.

В начале года Петранджело решил поучаствовать в серии Starway to Millions, которая проходит в студии PokerGo в Лас-Вегасе. На седьмой турнир с бай-ином 50 тысяч долларов, помимо Ника, зарегистрировалось еще 20 игроков.

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В призы попадали лишь трое. "Бронза" досталась Кристоферу Брюэру, второе место занял лучший покерист прошлого года Али Имсирович, а Петранджело стал победителем.

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Причем, Нику удалось вытащить себя из мертвой ситуации по ходу игры. Сразу после регистрации американец позволил своему соотечественнику Алексу Фоксену удвоиться. После этого Петранджело остался со стеком 1 бб (9 тысяч при блайнде 8К).

Впрочем, покерист смог раскрутиться, пройти дистанцию с коротким стеком и начал набирать обороты лишь за финальным столом. Победа в ивенте обогатила Петранджело на 567 тысяч долларов.

Топ-тройка Stairway to Millions #7:

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Ник Петранджело – 567 тыс. долларов Али Имсирович – 315 тыс. долларов Кристофер Брюэр – 168 тыс. долларов

А уже на следующий день Ник взял второй турнир Starway to Millions подряд с бай-ином 100К. Обойдя 18 игроков, Петранджело сумел в хедз-апе одолеть опытного Дэвида Питерса и поднять более 1 миллиона.

Топ-тройка Stairway to Millions #8: