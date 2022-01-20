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Может выиграть миллионы! Мать шестерых детей получила билет на турнир по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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20 января, 17:15
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Американская покер-про Кейт Линдси разыграла в Twitter бесплатное участие в ивенте The Venom. Победительницей стала многодетная американка Сара Эллисон
Кейт Линдси (слева) помогла Саре Эллисон (справа) попасть на крутой турнир по покеру
Кейт Линдси (слева) помогла Саре Эллисон (справа) попасть на крутой турнир по покеру / Фото: Pokeroff

На этой неделе известная покеристка Кейт Линдси разыграла на своей странице в Twitter четыре билета на супертурнир The Venom. Его бай-ин составляет 2650 долларов, а гарантия – аж 10 миллионов.

Линдси попросила подписчиков проголосовать за четырех кандидаток. Победительница получила бы прямой билет в турнир, а трое других участниц – в сателлит к нему за 109 долларов.

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Кейт Линдси – одна из самых аппетитных блондинок в покере

В итоге почти 2/3 подписчиков (64%) отдали свои голоса за Сару Эллисон. Девушка является многодетной матью с шестерыми потомками. Она является регуляром МТТ, однако пандемия ковида сильно ударила по ее семье в финансовом плане.

Теперь же участие в The Venom даст Саре шанс неплохо заработать в покер. Кроме того, Эллисон получит возможность провести часовую тренировку с известным хайроллером Крисом Мурманом, мужем Кейт Линдси.

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Три билета в сателлит получили регуляр и стримерша Ками Чишолм, 50-летняя студентка Дебора Ваннесте и участница под ником "iiSnowAngel88i", которая является матерью-одиночкой, которая воспитывает 14-летнего сына.

К слову, у девушек есть прекрасный пример из Лас-Вегаса. Недавно хозяйка маникюрного салона из Вашингтона сумела выиграть в покер почти миллион долларов в одном из казино "города грехов".

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