Американская пара покеристов тепло отметила Рождество и соорудила крутую елку (фото)

Фара и Фил Гальфонд поделились снимками, как они с сыном Спенсером украсили главный атрибут Нового года

Фара и Фил Гальфонд вместе с сыном Спенсером / Фото: Instagram Фары Гальфонд

Вчера во всем мире отмечалось католическое Рождество. Многие игроки в покер ушли на каникулы, чтобы отпраздновать святую дату со своей семьей.

С семьей отметила праздник и одна из самых известных пар в мире покера Фара и Фил Гальфонд. Девушка выложила в Instagram снимки, как они со своим трехлетним сыном Спенсером празднуют Рождество и готовятся к Новому году.

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Отметим, что ранее Фара носила фамилию Фат и была известной актрисой. Девушка сыграла одну из главных ролей в культовом сериале 00-х "Дни нашей жизни" – Мими Локхарт.

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Кроме того, Фара засветилась в другом эпохальном сериале того времени "Друзья", сыграв роль камео. Девушка родилась в Кентукки и уже в 11 лет получила приз Мисс штата. Тогда американка начала сниматься в рекламе, а одной из первых ее ролей был ролик картофельных чипсов Pringles.

Покером Фара занимается давно и именно за овальным столом познакомилась со своим будущим мужем Филом. В 2015 году пара сыграла свадьбу, а через три года у них родился сын по имени Спенсер.