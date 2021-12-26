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Американська пара покеристів відзначила Різдво і спорудила круту ялинку (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 грудня, 12:40
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Фара та Філ Гальфонд поділилися знімками, як вони із сином Спенсером прикрасили головний атрибут Нового року
Фара та Філ Гальфонд разом із сином Спенсером
Фара та Філ Гальфонд разом із сином Спенсером / Фото: Instagram Фари Гальфонд

Вчора у всьому світі відзначалося католицьке Різдво. Багато гравців у покер пішли на канікули, щоб відсвяткувати святу дату зі своєю родиною.

З сім'єю відзначила свято і одна з найвідоміших пар у світі покера Фара та Філ Гальфонд. Дівчина виклала у Instagram знімки, як вони зі своїм трирічним сином Спенсером святкують Різдво та готуються до Нового року.

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Зазначимо, що раніше Фара мала прізвище Фат і була відомою актрисою. Дівчина зіграла одну з головних ролей у культовому серіалі 00-х "Дні нашого життя" – Мімі Локхарт.

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Крім того, Фара засвітилася в іншому епохальному серіалі на той час "Друзі", зігравши роль камео. Дівчина народилася в Кентуккі і вже у 11 років отримала приз Міс штату. Тоді американка почала зніматись у рекламі, а однією з перших її ролей був ролик картопляних чіпсів Pringles.

Покером Фара займається давно і саме за овальним столом познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Філом. У 2015 році пара зіграла весілля, а за три роки у них народився син на ім'я Спенсер.

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