Американська пара покеристів відзначила Різдво і спорудила круту ялинку (фото)

Фара та Філ Гальфонд поділилися знімками, як вони із сином Спенсером прикрасили головний атрибут Нового року

Фара та Філ Гальфонд разом із сином Спенсером / Фото: Instagram Фари Гальфонд

Вчора у всьому світі відзначалося католицьке Різдво. Багато гравців у покер пішли на канікули, щоб відсвяткувати святу дату зі своєю родиною.

З сім'єю відзначила свято і одна з найвідоміших пар у світі покера Фара та Філ Гальфонд. Дівчина виклала у Instagram знімки, як вони зі своїм трирічним сином Спенсером святкують Різдво та готуються до Нового року.

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Зазначимо, що раніше Фара мала прізвище Фат і була відомою актрисою. Дівчина зіграла одну з головних ролей у культовому серіалі 00-х "Дні нашого життя" – Мімі Локхарт.

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Крім того, Фара засвітилася в іншому епохальному серіалі на той час "Друзі", зігравши роль камео. Дівчина народилася в Кентуккі і вже у 11 років отримала приз Міс штату. Тоді американка почала зніматись у рекламі, а однією з перших її ролей був ролик картопляних чіпсів Pringles.

Покером Фара займається давно і саме за овальним столом познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Філом. У 2015 році пара зіграла весілля, а за три роки у них народився син на ім'я Спенсер.