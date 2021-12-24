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Знойная красотка отметила Рождество в Лас-Вегасе в аппетитном костюме Санты (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 декабря, 13:50
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Американская покеристка Кейт Линдси круто оторвалась с друзьями и мужем на рождественской вечеринке в "городе грехов"
Крис Мурман и Кейт Линдси отпраздновали Рождество в Лас-Вегасе
Крис Мурман и Кейт Линдси отпраздновали Рождество в Лас-Вегасе / Фото: Instagram Кейт Линдси

Завтра в Европе и США отмечается Рождество. Покеристы также не пропускают празднование светлого праздника, ведь ближе к концу года турниры уже сворачиваются.

Так, одна из самых горячих покеристок Кейт Линдси уже успела отметиться на рождественской вечеринке в Лас-Вегасе. Девушка отправилась в один из местных баров в аппетитном костюме Санта-Клауса.

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На тусовку Кейт отправилась с подругами, а также своим мужем Крисом Мурманом. Англичанин также является известным покеристом, входя в ТОП-200 самых успешных игроков в истории. Его общий доход от покера составляет 6,2 миллиона долларов.

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Отметим, что Мурман познакомился со своей избранницей на одном из покерных турниров в США. Кейт сама любит поиграть в покер, однако до встречи с Крисом это было для нее больше как хобби.

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Всего за карьеру Кети заработала чуть более полумиллиона американских денег. Также девушка работает в индустрии моды, а также ведет свой блог про одежду, макияж и маникюр.

Также Линдси активно ведет страничку в Instagram, на которую подписалось почти 5 тысяч фолловеров. Девушка не только делится профессиональным контентом из мира покера и красоты, но и активно путешествует по миру.

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