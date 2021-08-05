All Inclusive в Одессе! Украинский покер-рум разыгрывает путевку на море

Вносите депозит на PokerMatch и получайте шанс выиграть тур с проездом, проживанием и билетом на крупный ивент в Одессе

PokerMatch разыгрывает путевку в Одессу на крупный покерный турнир / Фото: Getty Images, PokerMatch

В конце лета в Одессе состоится крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. С 20 по 29 августа в "Южной Пальмире" будет проведено 9 крупных ивентов с общей гарантией 10 миллионов гривен!

Стать участником турниров можно не только за бай-ины, но и через сателлиты и отборочные игры на PokerMatch. Также организатор разыгрывает суперприз – путевку в Одессу на Main Event с проживанием! Что для этого нужно сделать?

С 7 августа по 14 августа внесите депозит на сумму от 2500 грн с бонус-кодом UAMPACK. После этого вы получите Козырную карту, по которой вы сможете стать владельце одного из трех призов:

билет в онлайн-сателлит Independence Cup

билет в live-турнир First Open Cup (гарантия 1 млн грн)

поездка в Одессу на Main Event серии PokerMatch UA Millions

При выигрыше последнего приза PokerMatch оплатит дорогу в Одессу, проживание и бай-ин в турнир. Ваша же задача – получать кайф и бороться за призы за покерным столом! Детали акции – на официальном сайте PokerMatch.