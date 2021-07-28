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В Одессу за миллионами – как бесплатно сыграть в покер в Южной Пальмире

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 июля, 14:30
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Компания PokerMatch проводит сателлиты, в которых разыгрываются билеты на крупную покерную серию турниров в Одессе
PokerMatch проводит сателлиты на серию турниров PokerMatch UA Millions
PokerMatch проводит сателлиты на серию турниров PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

С 20 по 29 августа в Одессе состоится крупнейшая международная покерная live-серия PokerMatch UA Millions. Организаторы проведут девять крупных офлайн-ивентов с общим призовым фондом 10 миллионов гривен.

Главной изюминкой серии станет Main Event с бай-ином 2500 гривен в первый день и 20 тысяч – во второй или третий день. Тем не менее, PokerMatch дает шанс попасть в одесские турниры бесплатно!

В покер-руме уже стартовали онлайн-сателлиты на серию. Попасть в них можно либо через фриролл-турниры, либо за небольшой бай-ин 10, 25 или 150 гривен.

Размер взноса зависит от стадии вступления в отбор. Если же вы хотите попасть в финальный онлайн-флайт, который состоится 15 августа, вам придется заплатить бай-ин 4000 гривен.

Кроме того, за тот же размер бай-ина можно сыграть в сателлите на Independence Cup, который пройдет в Одессе с 22 по 24 августа. Сателлиты будут проходить каждый четверг с 29 июля по 19 августа.

Вся структура отборочных игр на PokerMatch UA Millions подробно расписана на официальном сайте PokerMatch. Не упустите свой шанс горячо и весело провести лето в Одессе!

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