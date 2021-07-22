День Независимости в Одессе: в Южной Пальмире пройдет грандиозная серия покерных турниров

Компания PokerMatch совместно с UA Millions и Всеукраинской федерацией спортивного покера проведут девять ивентов в одесском казино в конце августа

/ Фото: PokerMatch

Самый горячий покерный турнир Украины возвращается! С 20 по 29 августа в Одессе состоится крупнейшая международная покерная live-серия PokerMatch UA Millions.

Участников ожидает 9 супертурниров и море покерных эмоций от ивентов по Безлимитному Холдему и Омахе. Общий призовой фонд событий составит более 10 миллионов гривен!

Даты Ивент Бай-ин Гарантия 20-23 августа PokerMatch Millions 4000 грн 2 млн грн 22-24 августа Independence Cup 30000 грн 2 млн грн 23-24 августа First Open Cup 1500/8000 грн 1 млн грн 24 августа Ukraine Poker Cup Omaha PL 8000 грн 300 тыс грн 25 августа PokerMatch Stars Bounty 9200 грн 500 тыс грн 25 августа Hyper Turbo Event 3500 грн 200 тыс грн 26-27 августа Progressive Knockout 8-max 11500 грн 500 тыс грн 28-29 августа Goodbye Summer 1000/5500 грн 500 тыс грн 25-29 августа Main Event 2500/20000 грн 3 млн грн

Во все турниры можно будет отобраться через фрироллы и сателлиты. Также с 26 июля на PokerMatch начнется онлайн-отбор, где игроки смогут ежедневно испытать свой шанс на выигрыш билетов в основные ивенты серии.

Более подробные правила отбора и участия описаны на официальном сайте PokerMatch, одного из организаторов серии PokerMatch UA Millions. Все ивенты пройдут в одесском казино First (Gagarinn Hotel) на берегу Черного моря, поэтому не упустите свой шанс весело и успешно завершить летний сезон!